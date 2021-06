Kraj suradnje NK Papuka i Škole nogometa Orahovica: Nećemo prihvatiti ničije ucjene, odluka je bila neizbježna

Nogometni klub Papuk Orahovica nakon održane sjednice Upravnog odbora, donio je Odluku vezanu uz mlađe uzrasne kategorije koju prenosimo u cijelosti:

Na sjednici Upravnog Odbora (UO) kluba održanoj 01.06.2021. godine jednoglasno je odlučeno da se Ugovor o suradnji sa ŠN Orahovica koji je na snazi do 30.06.2021. neće produljivati, a isti će se do toga roka poštovati. Na ovaj potez UO se odlučio iz razloga što se u 96-godišnjem djelovanju kluba kao najbolja opcija pokazala kada klub sam brine o svojoj omladinskoj školi. Na taj način postizani su najbolji rezultati u radu omladinske škole, kao i u stvaranju igrača za seniorsku ekipu. Da bi se to postiglo potrebno je uz kvalitetan rad igrati i u kvalitetnijem rangu natjecanja, koliko je god to moguće.

Zbog toga je klub odlučio da će od sezone 2021./2022. svoje tri mlađe uzrasne kategorije uključiti u Drugu kvalitetnu ligu NS Varaždin u kojoj od klubova iz naše županije nastupaju NK Virovitica, NK Slatina, NK Suhopolje, NK Pitomača, NK Bratstvo i NK Voćin te NK Daruvar, NK Podravac Virje, NK Graničar Đurđevac i NK Slaven Belupo II. Iz navedenog je vidljivo da bi u navedenom natjecanju sudjelovalo 7 ekipa iz naše županije, tri ekipe s područja Koprivničko-križevačke i jedna ekipa s područja Bjelovarsko-bilogorske.

Pored ovog sportskog razloga za prekid suradnje djelomično je utjecaj imalo i to što se u praksi pokazalo da ovakav način djelovanja kluba ima čitav niz drugih nedostataka koji su često u praksi izbijali na vidjelo. Isto tako jasno je da nema potencijala za djelovanje dvije omladinske škole, jer toga nema niti u većim gradovima i općinama u našem okruženju (Virovitica, Slatina, Našice, Pitomača i drugi).

NK Papuk je u više navrata nudio da se ŠN Orahovica vrati u sastav NK Papuk s cjelokupnim svojim UO, ali to nije prihvaćeno, a čemu se posebno protivio predsjednik ŠN Orahovica Darijo Krmpotić. On ni pod koju cijenu to ne želi i tvrdi javno da ukoliko ne dođe do produženja ugovora o suradnji, da će on osnovati novi klub i djecu odvesti van Orahovice. Isto tako Krmpotić u više navrata u raznim prigodama izuzetno loše govori o NK Papuku.

Zbog svega navedenog NK Papuk ne može prihvatiti ničije ucjene pa ni gospodina Krmpotića, te je ovakva odluka bila neizbježna.

U cilju ponovnog stvaranja svoje omladinske škole NK Papuk poziva svu djecu i roditelje da i dalje ostanu članovi svoga kluba, NK Papuka, a za koji su i registrirani. NK Papuk će svoj djeci osigurati sve uvjete za rad, treninge i natjecanja, kvalitetne trenere da ih vode i kvalitetnije lige u kojima će se natjecati. NK Papuk poduzeo je i radnje da u svoju omladinsku školu vrati sve igrače koji su radi kvalitetnijeg ranga i napredovanja otišli u druge klubove.

NK Papuk poziva sve roditelje i trenere kao i djecu koja do sada nisu bila registrirana za NK Papuk da se pridruže u radu kluba i omladinske škole, jer svi su pozvani i dobrodošli.

(UO NK Papuk, foto: ilustracija, V. Grgurić)