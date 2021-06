Ministarstvo poljoprivrede: Objavljena tri nova natječaja vrijedna 280 milijuna kuna

U srijedu, 2. lipnja, objavljena su tri natječaja iz Programa ruralnog razvoja namijenjena podizanju novih i/ili restrukturiranju postojećih višegodišnjih nasada, podizanju novih vinograda i/ili restrukturiranju vinograda stolnih kultivara te uspostavi proizvođačkih grupa i organizacija. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za objavljene natječaje je 280 milijuna kuna.

Putem operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada planirano je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru voćarstva, pri čemu vrijednost raspoloživih sredstava u sklopu novog Natječaja iznosi 200 milijuna kuna. Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru voća sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija mogu popuniti i podnijeti zahtjev za potporu u AGRONET-u od 16. srpnja 2021. godine do 30. rujna 2021. godine.

U svrhu podizanja konkurentnosti sektora vinarstva, putem operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara planirana su ulaganja u uređenje, opremanje i sadnju vinograda, a putem novog Natječaja na raspolaganju su sredstva u ukupnom iznosu od 70 milijuna kuna. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije priznate u sektoru vina sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija, a zahtjev za potporu se može popuniti i podnijeti u AGRONET-u od 16. srpnja 2021. godine do 30. rujna 2021. godine.

Novi Natječaj u sklopu operacije 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija vrijedan je 10 milijuna kuna te predviđa aktivnosti iz poslovnih planova priznatih proizvođačkih organizacija, pri čemu se stopostotna potpora odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500 tisuća eura. Prihvatljivi korisnici su proizvođačke organizacije koje su priznate nakon 1. siječnja 2018. godine i kojima je odobren Poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede, a rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 14. lipnja 2021. godine do 14. srpnja 2021. godine.

Također, mijenja se rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu Natječaja za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sektoru peradarstva te je sada rok za prijavu razdoblje od 14. lipnja 2021. godine do 14. rujna 2021. godine.

(poljoprivreda.gov.hr)