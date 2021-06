Donosimo vam radno vrijeme većih trgovačkih lanaca na području Virovitičko-podravske županije na Tijelovo.

KTC – ne radi

PLODINE – nema objavljeno

PEVEX – od 8 do 14 sati

KONZUM – Pojedine poslovnice radit će na Tijelovo, a radno vrijeme vama najbliže možete pogledati ovdje

LIDL – Virovitica od 8 do 16 sati, Slatina od 8 do 14 sati, Našice od 8 do 14 sati

KAUFLAND – od 7 do 14 sati

SPAR – Orahovica: od 7 do 21 sati, Suhopolje: od 7 do 21 sati.

