Nastavak mjera očuvanja radnih mjesta za lipanj 2021.: Evo do kada se zaprimaju zahtjevi

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 31. svibnja 2021. donijelo je odluku o donošenju nove mjere – Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za lipanj 2021.

Svi poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO – a do 31. siječnja 2021. mogu koristiti mjeru lipanj i to za radnike zaposlene najkasnije do 31. svibnja 2021.

Zahtjevi za potporu za lipanj zaprimat će se od 24. lipnja 2021. godine do zaključno 23. srpnja 2021.

Kako bi ostvarili potporu poslodavci će trebati dokazati da su u razdoblju od 1. travnja 2020. do 30. rujna 2020. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Alternativno će trebati dokazati da su u lipnju 2021. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2021. i lipanj 2019. Poreznoj upravi. PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka.

Iznimno, poslodavci koji su osnovani prije 1. travnja 2019., a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebat će dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.

Poslodavci osnovani nakon 1. travnja 2019. trebat će dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2019. temeljem predaje tablice pada, a u slučaju da su osnovani nakon 1. listopada 2020. trebat će dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na siječanj 2021.godine.

Poslodavci osnovani nakon 1. veljače 2020. trebat će dokazati pad prihoda/primitaka u mjesecu za koji traže potporu u odnosu na rujan 2020. ili prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja.

Iznimno, poslodavci koji su osnovani nakon 1. travnja 2019., a nisu odmah započeli s poslovanjem u smislu ostvarivanja prihoda te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ovim kriterijima, trebat će dokazati da su u mjesecu za koji traže potporu imali pad prihoda/primitaka u odnosu na prvi cjeloviti kalendarski mjesec poslovanja. Kao dokaz poslodavci su dužni dostaviti prvi izdani račun.

Tromjesečni obveznici PDV-a trebat će dokazati pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. ili četvrto tromjesečje 2020. ili prvo tromjesečje 2021., u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Iznimno, tromjesečni obveznici PDV-a koji su osnovani u četvrtom tromjesečju 2019. i kasnije te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ni jednom od navedenih kriterija trebat će dokazati pad prihoda/primitaka za prvo tromjesečje 2021. u odnosu na četvrto tromjesečje 2020.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima, trebat će dokazati pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka.

Porezna uprava će temeljem dostavljenog PDV obrasca, a na zahtjev Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostaviti podatak o stvarnom postotku pada prihoda/primitaka za promatrano razdoblje. Ukoliko je postotak pada prihoda/primitaka prihvatljiv uz zadovoljavanje ostalih uvjeta može se odobriti potpora.

Iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje napominju kako će poslodavci koji žele ostvariti potporu za lipanj morati podnijeti novi zahtjev putem on-line aplikacije bez obzira jesu li već koristili potpore za očuvanje radnih mjesta u prethodnim razdobljima.

Detaljnije informacije možete pronaći na mjera-orm.hzz.hr.

Izvor: HZZ