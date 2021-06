Od idućeg tjedna će se moći cijepiti bez naručivanja, od polovice lipnja će se uvesti COVID-bus, a krenut će i cijepljenje djece iznad 12 godina

Od idućeg tjedna, moći će se cijepiti tko god želi, bez posebne najave ili naručivanja kod liječnika ili naručivanja „preko platforme“, jer u Hrvatsku stižu velike količine Pfizer cjepiva. O tome je bilo riječi na sastanku ministra zdravstva Vilija Beroša s ravnateljima lokalnih zavoda za javno zdravstvo.

Zaključeno je da je ključno intenzivirati kampanju za cijepljenje, kako bi se procijepio što veći broj građana. S tim u vezi, od polovice lipnja, na području Virovitičko-podravske županije, uvest će se i cijepljenje putem COVID busa, mobilnog vozila koje će u dogovoreno vrijeme boraviti na određenom području i cijepiti stanovnike ruralnih dijelova županije, za što će biti zadužen Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok VPŽ. Takav, „mobilni način“ bit će jedini takav primjer u RH.

– Na području Virovitičko-podravske županije, donekle možemo biti zadovoljni trenutnom epidemiološkom situacijom. Naime, svjetska zdravstvena organizacija je utvrdila kad je udio novopozitivnih od ukupno testiranih, do 5 posto, tada je epidemija pod kontrolom. Mi u sedam dana imamo pet dana kada je udio do pet posto, ali imamo i po dva dana kada dolazi do određenih proboja, pa je udio novozaraženih veći od pet posto. Jedini kontrolirani izlaz i dosezanje kolektivnog imuniteta je cijepljenje – rekao je ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo “Sv. Rok” Virovitičko-podravske županije dr. Miroslav Venus.

– Što se tiše obuhvata cijepljenih s prvom dozom, na razini Hrvatske, naša županija je u „zlatnoj sredini“, no kada se gleda udio procijepljenih drugom dozom, tada smo među pet najboljih županija u RH. Osjećamo da moramo donijeti određene promjene u cijepljenju, kako bi ga intenzivirali i pojačali i očekujemo da ćemo od idućeg tjedna promijeniti režim o čemu je bilo govora na sastanku s ministrom Berošem. Na cijepnim punktovima i u „COVID-busu“, cijepit ćemo Pfizerom, osim onih, koji su prvu dozu dobili Astra Zenecu ili Modernu, pa sada i drugu dozu trebaju dobiti od istog proizvođača cjepiva. Inače, Halmed je odobrio cijepljenje Pfizerom za osobe starije od 12 godina, pa će se i na našem području, cijepiti djeca od te dobi. Prvo će to biti putem školske medicine i to ona djeca koja boluju od nekih kroničnih bolesti. Kada se oni procijepe, ići će se dalje s cijepljenjem školske populacije starijih od 12 godina – naglasio je Venus.

(vpz.hr, jutarnji.hr, Plava televizija)