Od ovog ponedjeljka, protiv bolesti COVID-19, mogu se bez prethodnog naručivanja cijepiti svi zainteresirani

Pozivaju se svi zainteresirani za cijepljenje protiv bolesti COVID-19 da se od ponedjeljka, 7. lipnja jave bez prethodnog naručivanja na cijepni punkt u Virovitici, na prostoru Viroexpo-a, odnosno u Slatini u prostore Doma zdravlja u čekaonicu ispred RTG-a.

Cijepni punkt je otvoren ponedjeljkom od 14 do 19, a od utorka do petka od 8 do 13 sati. Na cijepnom punktu cijepit će se samo Pfizer cjepivom. Svi koji trebaju dobiti drugu dozu Moderne i AstraZenece, moraju se radi dogovora javiti svome izabranom liječniku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

(www.vpz.hr, foto: ilustracija, M. Rođak)