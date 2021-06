POJAČAN NADZOR Policija u narednim danima osobito pazi na vozače pod utjecajem alkohola i droge

PU virovitičko-podravska najavila je kako sutra (srijeda) kreće s višednevnim pojačanim nadzorom vozača pod utjecajem alkohola i droge, u sklopu planiranih aktivnosti organizacije ROADPOL.

-U sklopu planiranih aktivnosti organizacije ROADPOL na području Policijske uprave virovitičko – podravske će od srijede, 16. lipnja do utorka, 22. lipnja, biti vršen pojačani nadzor vozača pod utjecajem alkohola i droge, a od subote, 19. lipnja od 07 sati do nedjelje, 20. lipnja do 07 sati će biti proveden i 24-satni nadzor alkohola i droge u prometu – najavila je PU virovitičko-podravska u službenom priopćenju medijima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Ondje stoji kako će se uz one lokacije na kojima je “iskustveno utvrđeno da je na njima povećani broj vozača koji upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola ili droge, testiranje vozača na utjecaj droge u organizmu i alkotestiranje vozača biti vršeno i na lokacijama koje su predložili stanovnici naše županije koji su se odazvali na poziv za dostavu prijedloga lokacija.”

PU virovitičko-podravska tim je putem upozorila i kako je alkohol jedan od četiri najveće „ubojice“ u prometu, a utjecaj alkohola u nedozvoljenoj koncentraciji većoj od 0.5 g/kg je ove godine na području Virovitičko – podravske županije utvrđen kod 28 počinitelja prometnih nesreća.

KOBAN SPOJ: ALKOHOL I BRZINA

Gotovo svaku drugu prometnu nesreću su vozači pod utjecajem alkohola uzrokovali upravljanjem vozilom neprilagođenom brzinom.

-Od 28 vozača pod utjecajem alkohola 6 su bili mladi vozači koji su uzrokovali prometne nesreće u kojima su 3 sudionika u prometu teško ozlijeđena i jedan lako, dok je u prometnim nesrećama koje su uzrokovali ostali vozači još 10 sudionika u prometu lako ozlijeđeno. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 2.91 g/kg je utvrđena kod 55-godišnjeg vozača bicikla, počinitelja prometne nesreće u Velikoj Črešnjevici u kojoj je ovaj vozač bicikla lako ozlijeđen – upozorili su iz PU virovitičko-podravske.

Podsjetili su da je upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola u koncentraciji većoj od 0.5 g/kg, odnosno 0.0 g/kg za mlade vozače kažnjivo sankcijama propisanima Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, a upravljanje vozilom u koncentraciji većoj od 1.5 g/kg, odbijanje alkotestiranja i upravljanje vozilom pod utjecajem droge, odnosno odbijanje testiranja na droge okvalificirano kao najteži prekršaj. Za njega slijedi novčana kazna od najmanje 10 000 kuna, izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom od najmanje 3 mjeseca i 6 negativnih prekršajnih bodova. (www.icv.hr)