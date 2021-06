PORTUGALSKI STROJ Cristiano Ronaldo nije glumio s Coca-Colom, djeci ne da jesti čokoladu: Imate voće!

Njegovo tijelo njegova je religija. Možda bi se tom sintagmom mogao opisati Cristiano Ronaldo. Jedan od najvećih sportskih brendova zadnjih desetak godina, primjer je što se sve može postići predanim radom. Kada su u pitanju fizički kapaciteti, rutina treninga, posvećenost cilju ili svom tijelu, teško se bilo koji svjetski sportaš može mjeriti s ovim sjajnim Portugalcem. Proteklih desetak godina divili smo se njegovim sportskim postignućima, ali i stanju njegova organizma, odnosno njegovoj agilnosti, motorici – piše vecernji.hr

Prije nekoliko mjeseci stručnjaci su na temelju najrazličitijih testova ocijenili da Cristiano danas ima tijelo gotovo dvadesetogodišnjaka! Danas mu se svi divimo, neki mu i zamjeraju jer njegova radna etika graniči s opsesivnim egocentrizmom. No kako bi postigao utjecaj ravan nekoj svjetskoj korporaciji, nijedan drugi put osim tako ‘krvavog rada’ nije bio opcija. Ne kažemo slučajno ‘svjetska korporacija’, najjasnije je to bilo prije nekoliko dana kada je Ronaldo samo jednim pokretom, odmicanjem bočice Coca-Cole, tom globalnom brendu nanio štetu od četiri milijarde eura! O njegovoj fanatičnoj radnoj etici napisano je gotovo sve u zadnjih desetak godina. Iza njega su vjerojatno milijuni ‘trbušnjaka’, svakodnevni višesatni treninzi, unos kalorija isprogramiran do najsitnijeg detalja, odricanje nezamislivo prosječnom čovjeku… To su samo neki od parametara zašto je Cristiano Ronaldo takav stroj i u 36. godini.

Samo voće i riba

– Tata nam ne da jesti čokoladu, kaže da imamo voće – kaže jedan od Ronaldovih klinaca na jednom videu na YouTubeu.

Možda taj detalj najbolje oslikava onu sintagmu s početka o religiji i tijelu ovog portugalskog fenomena. Baš kada je riječ o načinu prehrane, Ronaldo najviše pozornosti pridaje strogoj brizi o unosu kalorija. Kaže da preferira voće i povrće, a izbjegava šećer. Još otkako je došao u madridski Real, sa sobom vodi nutricionista koji mu slaže šest jela svaki dan. Cristiano jede otprilike svaka tri-četiri sata. Obožava ribu, a orada i bakalar omiljena su mu jela. U restoranima Ronaldo najčešće naručuje odrezak i salatu i nikada ne jede zamrznutu hranu. Za doručak najčešće jede sir, šunku, nemasni jogurt i puno voća.

– Jedite redovito. Ako redovito trenirate, važno je imati dovoljno energije koja vas pokreće. Nekada jedem i do šest puta dnevno da imam dovoljno energije. Jako je važno piti vodu. Izbjegavam alkohol, gazirana i prerađena pića – kaže Cristiano.

Zapanjujuće je da je već kao klinac od 14 godina imao mentalni sklop na toj razini.

– Snovi se ostvaruju kada s 14 ili 15 godina prelaziš ulicu s utezima na nogama, a na semaforu je žuto svjetlo. Prolaziš brže nego automobili i tako dobiješ mišićnu masu – pričao je Cristiano svojedobno.

Naravno, puno stvari je urođeno i teško ćete doseći Ronaldovu razinu ako za to nemate prirodne predispozicije. No Ronaldo ništa ne bi postigao bez tako predanog rada, odnosno sigurno ne bi došao do ove razine.

San je jako važan

– Morate naučiti trenirati svoj um. Mentalna snaga važna je kao i fizička. Samo tako možete ostvariti svoje ciljeve. Ključna je disciplina i strogo pridržavanje ovakve dnevne rutine ključ je uspjeha. Ništa si ne olakšavam. Također, važno je odrediti ciljeve. Dobro bi bilo da možete raditi s nekim tko ima slične fizičke i mentalne kapacitete. Tako možete gurati jedan drugoga. San je iznimno važan, rano idem spavati i rano ustajem – samo su neki od Ronaldovih savjeta nekim novim nogometnim asovima.

Njegov glamurozni život samo je vrh sante leda, posljedica onoga što je radio cijeli život. Duboko iza cijele priče stoji predanost rijetko viđena u sportskoj povijesti. I zato i danas, s 36 godina ruši rekorde. Protiv Mađarske je s dva pogotka postao najbolji strijelac svjetskih prvenstava. Samo dva pogotka manje (107) ima od Iranca Ali Daeija (109), najboljeg strijelca na svijetu u dresu reprezentacije.

