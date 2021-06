“POTRUBI ZA KNJIGU” Zahvaljujući biblokombiju, knjige, stripovi, glazba i radionice stižu u svako naše selo

U virovitičkoj Gradskoj knjižnici i čitaonici danas (četvrtak) je održana konferencija za medije na kojoj je javnosti predstavljen hvalevrijedan projekt „Potrubi za knjigu“ (nabava biblokombija). Nositelj mu je Knjižnica, partneri Grad Virovitica i Virovitičko-podravska županija, a izradila ga je županijska Razvojna agencija Vidra. Sam projekt će se provoditi putem programa Ministarstva kulture i medija, a iznos od oko 2,5 milijuna kuna u potpunosti će biti financiran bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, objasnio je u uvodnoj riječi Robert Fritz, ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice u Virovitici. Projekt traje dvije godine, no nastavit će se i u narednih pet.

Konferenciji su nazočili gradonačelnik Ivica Kirin, Alen Bjelica, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Virovitice, Martina Bunić, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko-podravske županije, Željka Vuković, zamjenica ravnateljice RA Vidra te predstavnice projektnog tima – kreativke iza cijelog projekta, knjižničarke Mirjana Kotromanović i Silvija Perić.

“PUTUJUĆA KNJIŽNICA” PRED VAŠIM VRATIMA

Kroz projekt će se žiteljima cijele županije omogućiti da dođu do omiljene knjige, nosača glazbe, odnosno sve one građe i usluga (radionice programiranja, robotike, digitalnih vještina; informacijskih, kulturnih i obrazovnih sadržaja) koju danas ima knjižnica i koja još uvijek nije dovoljno dostupna stanovnicima ruralnih naselja i to putem biblokombija koji će dolaziti „do kućnog praga“, odnosno u sve naše općine. Time doprinosimo smanjenju digitalnog i socijalnog jaza na Županiji.

Virovitica je ovim projektom ušla u šest županijski gradova kojima je projekt odobren. – Cilj projekta je senzibilizirati stanovništvo naše županije za sve naše knjižnične usluge te im osim knjiga i druge građe donijeti prvenstveno znanje, informacije, kulturne i obrazovne programe – naglasio je R. Fritz te dodao da će se to ostvariti zahvaljujući biblokombiju koji će prema manjim mjestima krenuti već u proljeće slijedeće godine. U konačnici, na ukupno 40 punktova, mještani malih sredina, od djece vrtićke dobi pa sve do umirovljenika dobit će u svom selu sadržaje po koje su trebali ići u veće gradove – radionice, knjige, glazbu, stjecanje novih vještina, objasnio je.

Projektom se Knjižica s partnerima svrstava u red s najboljima, podiže standard i kvalitetu života pojedinca. Pojedinac koji čita je pojedinac koji misli, a onda i stvara naglasio je ravnatelj i pritom zahvalio svima na potpori i sudjelovanju u kreiranju projekta.

Priprema projekta trajat će nešto više od šest mjeseci, u kojima će se graditi kvalitetna baza, stvarati bibliobusna služba i krenuti u višegodišnji san Knjižnice – širenje knjižnične mreže na županiji.

OD VRTIĆARACA DO UMIROVLJENIKA

Silvija Perić, knjižničarka iz projektnog tima, ističe kako trenutno svega 37 posto stanovništva ima direktnu vezu sa knjižničnom mrežom. Novom uslugom, Virovitica staje uz bok drugih 15 postojećih pokretnih službi u Hrvatskoj.

Za ovaj projekt ona i kolege dugo se pripremaju, ističe, s obzirom da će isti obuhvatiti sve – i djecu iz vrtića, školarce, odrasle, umirovljenike, ali i ranjive skupine, kao što su štićenici doma za starije.

– Mi krećemo sa 14 stajališta po županiji, a plan je da se u konačnici proširimo i to na 40, u periodu od svaka dva tjedna. Mjesta stajališta bibliobusa postaju centri zbivanja, ondje će stanovnici prigradskih naselja i općina koje nemaju knjižnicu, a nalaze se u lošije prometno povezanim područjima, imati priliku lakše doći do knjižne građe i aktivno sudjelovati u kulturnim aktivnostima te koristiti informacijske izvore. U biblokombiju će se nalaziti i računala te druga oprema koja će biti dostupna svim zainteresiranima – ističe S. Perić.

Njena kolegica Mirjana Kotromanović detaljnije objašnjava kako će projekt obuhvatiti čak 31 radionicu i preko 140 sudionika, među kojima su ciljane skupine one namijenjene djeci i mladima do 25 godina, osobama s invaliditetom i osobama starijama od 54 godine. Radionice s djecom planiraju održati u suradnji sa školama, gdje će iz svakog razreda odabrati po 5 darovitih učenika koje će i nagraditi.

– Osobe starije od 54 godine planiramo pobliže upoznati sa tehnikama pripovijedanja. Za osobe s invaliditetom održat ćemo radionice čitanja književnih tekstova iz hrvatske književnosti u kojima su glavni likovi osobe sa poteškoćama. U konačnici, iz radionica bi trebao nastati priručnik zavičajnog karaktera i taktilna slikovnica, uz promoviranje knjige i čitanja kao prvotni cilj – kaže M. Kotromanović.

Čitalačka pismenost područje je za koje postoji velika prilika u novom, prijelomnom razdoblju, gdje se sljubljuju stara financijska perspektiva i planiranje nove, 2021.- 2027., istaknula je Željka Vuković iz RA Vidra-e.

-Potpora lokalne i regionalne samouprave govori da je ovo značajan projekt. Svjesni smo da je čitalačka pismenost nešto za što u Hrvatskoj ima još puno prostora za napredak. Ovo danas je nulta aktivnost, želimo si i puno sreće, čeka nas puno posla i što manje nepravilnosti – poručila je Ž. Vuković.

PODIZANJE LJESTVICE

Projekti poput ovog donedavno su bili nezamislivi, a danas s njima podižemo ljestvicu kulturnih vrijednosti kao jedan od gradova primjera, istaknuo je gradonačelnik Ivica Kirin. Grad Virovitica partner je na projektu i obvezao se, između ostalog, osigurati parkiralište za novi biblokombi, dok će Županija osigurati nastavak financiranja nakon isteka dvije godine od početka projekta.

-Možemo biti ponosni na našu županiju, jer kada zbrojimo sve što smo prijavili, danas smo daleko ispred ostalih u RH. Mi to radimo zbog sebe, zbog naših građana i drago mi je što sam danas gradonačelnik grada koji ima projekt poput ovog – rekao je I. Kirin. Knjiga čovjeku otvara vidike, vraća ga u djetinjstvo i s dobrom knjigom svatko ulaže u nadu u bolje, u vlastite sposobnosti i svijet gleda drugim očima, poručio je gradonačelnik koji je svima čestitao na ideji, entuzijazmu i kreativnosti prilikom stvaranja projekta.

Pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Virovitičko-podravske županije Martina Bunić objasnila je kako će nakon isteka od dvije godine, koliko je projekt financiran bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, u narednih pet troškove za plaće zaposlenika sufinancirati VPŽ i to s 250.000 kuna, kao i troškove za održavanje vozila, s Gradom Viroviticom.

– Biblokombi je namjenjen svim jedinicama lokalne samouprave na području VPŽ, a dosad su svi načelnici i gradonačelnici iskazali želju da se uključe, pa se nadamo da će tako i biti. Drago mi je da će se u projekt uključivati i mladi do 25 godina i daroviti, tu su i učenici naših škola, kao i svi drugi. U trenutku kada živimo u nekom virtualnom svijetu, sve ove radionice su zaista potrebne, pogotovo na selu i mjestima koja nemaju pristup knjižničnoj građi i sigurna sam da će svima, pa tako i učenicima on biti zanimljiv – istaknula je pročelnica. (www.icv.hr, mlo)