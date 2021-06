PP Papuk i Čačinci sve privlačniji gostima željnima prirode i opuštanja: Jankovac kao biser turizma danas ima jedinstvenu priču za svoje posjetitelje

Park prirode Papuk podneblje je za odmoriti sve, i oko, i uho, a posebno dušu. Priroda koja opija čistinom, bogatstvo prošlosti, adrenalin i gastronomija, spoj posebnosti, poker turističkih asova koji pobjeđuje sve. Treba jednostavno doći, vidjeti, prepustiti se i uživati na ovom mjestu. I stoga – pravac Papuk.

A taj Papuk ne bi bio Papuk da nema svoju gorsku dolinu punu svježine i romantike, jednu jedinstvenu park-šumu Jankovac koja je oduvijek bila privlačna svakom ljubitelju prirode, planine i mira. Svako godišnje doba na Jankovcu priča svoju priču bojama, zvukovima, šumom 30-metarskog slapa, mirisima, tišinom… Životom. U čarobnom zelenilu šume postoji biser s dva jezera. U svakom kutku bujne vegetacije krije se dom mnogobrojnih vrsta ptica, leptira i divljači. Prošećite jedinstvenim prirodnim skladom i ljepotom, uživajte u ovom neprocjenjivom daru prirode tijekom cijele godine. Doživite djelić iskonske, netaknute prirodne oaze i na kraju kušajte jedinstvene specijalitete od autohtonih namirnica.

ŠETNJA, VOŽNJA KANUIMA, BICIKLIZAM

Jankovac je svakako središnje mjesto Parka prirode Papuk, koje obara sve rekorde posjećenosti svake godine. Park-šuma Jankovac ne prestaje intrigirati posjetitelje, a onu nužnu dozu ljudske duše i ruke daruje mu Turistička zajednica općine u kojoj se ovaj biser nalazi, Čačinci. Svakim potezom vrijedni ljudi Općine i Turističke zajednice čine kako Jankovac, tako i svaki kutak svoje male, pitome, slavonske sredine boljom, poželjnijom, ljepšom i ugodnijom. Jankovac je posebna priča: gdje se okreneš, ostaješ bez daha, a trpeza sadržaja prebogata.

Zavrimo malo u sve ono što neodoljivi Jankovac nudi. Sve one koji se samo žele odmoriti i prepustiti zvukovima prirode čekaju prekrasne livade, jezera, uređene šetnice, a poseban adrenalin daje vožnja kanuima preko donjeg Jankovačkog jezera. Istinski je to ugođaj vožnje prelijepim jezerom uz udisanje mirisa čarobne stoljetne šume. Park prirode Papuk ima na raspolaganju pet kanua i u svaki stane tri osobe, a za vožnju nije potrebno posebno znanje ili vještina jer posjetitelji mogu samostalno, bez vodiča, krenuti u opuštajuću vožnju za koju je osigurana i potrebna oprema – prsluci i kacige. Ako ste pak za šetnju, ono malo „jaču“, s velikim usponima, okruženje Jankovca i Parka nudi raznovrsnu mrežu markiranih planinarskih staza dugih oko 200 kilometara te šest planinarskih objekata koji nude smještaj za brojne planinare, a i ostale koji ne traže luksuz.

PRAZNIK ZA NEPCE

Biciklisti imaju poseban ugođaj vožnjom stazama kroz stoljetne šume, ondje se nalazi i veliki broj raznovrsnih staza koje nude uspon, spust, običnu rekreativnu vožnju. Želite li što bolji kontakt s prirodom i posjetiti mjesta do kojih je nemoguće doći automobilom, moguće je iznajmiti brdski ili električni bicikl u Eko točki Jankovac od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a vikendom od 9 do 19 sati i to isključivo uz prethodnu najavu.

Kada govorimo o Eko točki Jankovac, danas ona nudi puno sadržaja, od suvenira Parka prirode do fine, mirisne kave. Praznik za nepce je u restoranu Planinarskog doma. Naime, kuhinja odiše bogatstvom domaćih, autohtonih proizvoda, od kojih je svaki za prste polizati.

– Imamo razne specijalitete od divljači (divlje svinje, srnetine, meso od jelena) i druga mesna jela svih vrsta, s roštilja, ražnja i iz kotlića. Juhe su nešto što se okusom pamti, a posebna je ona od mješavine gljiva dok svakako treba kušati i juhe od fazana te sezonsku od medvjeđeg luka. Tu je i neizostavan grah na šumarski, grah na lovački, čobanac, kao i gulaš od divljači koji je zaštitni znak restorana. Za svakog pravog gurmana tu je prepoznatljiva sablja grofa Jankovića (svinjski file, pureći file, juneći biftek), ražnjić Čaruga (pileći file punjen tikvicom omotan domaćom slaninom) i Jankovački odrezak (svinjski file punjen svježim sirom i kulenom). Uz jela tu su i specifični umaci kao što su umak od šumskog voća, finih trava, tamni umak, umak od višanja, umak na lovački način s češnjakom i drugi – s ponosom svoju kuhinju predstavlja voditelj Doma Dražen Bogojević.

SVOJ CHEF U PRIRODI

No, Turistička zajednica i Planinarski dom su mislili i na one ‘’sam svoj majstor’’ kuhare, pa je tako uz Dom postavljeno nekoliko kamina i roštilja.

– Ovim potezom želimo park-šumi Jankovac, koja cijele godine buja u svojoj raskoši, dodati i novu društvenu dimenziju kako bismo našim posjetiteljima omogućili što ugodniji boravak na području Parka prirode Papuk – riječi su ravnatelja Parka i načelnika općine Čačinci Alena Jurenca.

Ali, nije turizam u Čačincima samo Jankovac, iako mu je glavni zamah. Ova mala općina iznimno vrijednih ljudi neumorno radi na nizu manifestacija i sadržaja svake godine.

– Naravno, ove najveće manifestacije pokušavamo smjestiti na Jankovac, pa bih tako izdvojila koncert ozbiljne glazbe pod nazivom ‘’Na livadi na Jankovcu’’ na kojemu gostuju vrhunska imena hrvatske glazbe ovoga tipa, zatim viteške turnire, grahijadu i natjecanje u kuhanju lovačkog kotlić gulaša. Iznimno smo ponosni na naše općinske manifestacije, u jesen tu je ‘’Za bakinim stolom’’, Dani kruha i prezentacija domaćih proizvoda od kruha, zatim Tijelovska procesija, Božićni koncert u našoj crkvi, a ljeti tu je manifestacija ‘’Ribička noć“, koja će i ove godine u kolovozu biti pripremljena za sve posjetitelje. Želimo potaknuti naše mještane da se što više uključe u stvaranje ljepote našega kraja pa tako svake godine organiziramo i natjecanje za najljepšu okućnicu, a najbolje nagrađujemo – kaže direktorica Turističkog ureda Čačinci Ana Marunica.

ISKORISTITI POTENCIJAL

Turistička zajednica općine Čačinci održala je za sve zainteresirane subjekte s područja općine edukativnu radionicu „Vrednovanje neiskorištenih resursa ruralnih područja i njihovo uključivanje u turističku ponudu – mogućnosti i izazovi“. Radionica je održana na turističkom seljačkom obiteljskom gospodarstvu Pintarić u vinogorju Aršanj kraj Pitomače, a radionicu su vodili predstavnici Veleučilišta u Virovitica uz domaćine.

– Čačinci su jedna velika obitelj i samo zajedno možemo učiniti naš kraj još boljim i ljepšim – kaže Ana Marunica.

Neizostavna karika u uspješnoj čačinačkoj turističkoj priči su udruge te krajnji pečat: briga i pomoć Općine.

– Naše udruge su doista veliki oslonac rada Općine, svi su tu uvijek na raspolaganju, pomažu, rade i trude se, a sve zato što vole svoje. I ovim putem im svima od srca zahvaljujem i pozivam ih da zajedno krupnim koracima idemo dalje činiti našu općinu još boljom i posjećenijom. Također, veseli nas veliki interes za kupnju nekretnina u podpapučkim selima i bavljenja ruralnim turizmom. Sve je, naime, više onih koji žele mir u bogomdanoj prirodi i to je naša velika prednost – kaže načelnik Jurenac.

DOSTUPAN I PRIVLAČAN SMJEŠTAJ

Od soba za noćenje u srcu mjesta do izolirane „lovačke kuće“ s bazenom i pogledom na šume

A kad se umorite od šetnje, istraživanja, vožnje i ugodnih kušanja gastro delicija, pa poželite odmoriti glavu i tijelo, ugodan smještaj na području općine Čačinci moguće je pronaći na sve strane. Od smještajnih kapaciteta Planinarskog doma Jankovac, preko osebujne Kuće za odmor Krajna u srcu podpapučkih šuma s lovačkim ugođajem i bazenom za opuštanje, a za one koji žele dah urbanosti, u središtu mjesta nalazi se Buga, sobe za odmor te istoimeni kafić uređen u pubskom stilu. Za odmor i noćenje namještene su udobne sobe u lovačkom stilu, jer lovstvo je u Čačincima i njihovoj okolici jedno od prepoznatljivosti i razlog mnogih posjeta lovaca iz svih krajeva Europe. Utonite u san, sanjajte ljepote čačinačkoga kraja, a zatim, ako san želite i ostvariti, bacite pogled na kartu, sjednite u automobil i začas ste tu, u vlastitom komadiću raja.

(www.icv.hr, vg, Foto: V. Grgurić, M. Poshipalj i PP Papuk)