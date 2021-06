Stiže drugi toplinski val: Ponovno vrtoglave temperature i tropske noći, a sredinom tjedna grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom

Pred nama je drugi ovosezonski toplini val, no blaži i kraći u odnosu na prvi. Vrhunac očekujemo tijekom sutra (utorak). Temperature zraka će ponegdje rasti do 37°C, u hladu naravno.

Do četvrtka stabilno, iznadprosječno toplo i sunčano vrijeme. Oblaka, malo ili nimalo. UV- indeks visok i vrlo visok. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 18°C do 22°C, a najviše dnevne od 30°C do 37°C i neugodno tople ili tropske noći i vruće dane.

Od četvrtka „osvježenje“, odnosno blaži pad temperature zraka. Nakon zagrijavanja koje je pred nama, tijekom četvrtka očekujemo mjestimice burnu ali prolaznu promjenu vremena. Hladna će fronta doći na zagrijanu atmosferu/podlogu što će za posljedicu ponovno imati mjestimice i izraženije grmljavinske oluje ili grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom. Gdje, kada i koliko izraženo teško je reći. U danim pred nama pratimo rasplet na meteorološkom polju. Nakon prolaska frontalnog sustava do nas će stići i malo manje vruć zrak, pa ćemo lake disati.

(www.icv.hr, kp)