Stiže nam prvi ovosezonski toplinski val: Do kraja tjedna temperature zraka će rasti do 35°C

Klimatološki smo u ljeto zakoračili 01. lipnja. Iako kalendarski ljeto još nije počelo, stigle su nam prave ljetne vrućine. Astronomski i kalendarski u ljeto ulazimo 21. lipnja 2021. godine u 04:21 sati.

Prvi ovosezonski toplinski val samo što nije stigao. Ljubitelji ljetnih vrućina, ali i sparina doći će na svoje u tjednu pred nama. A, oni koji se još pitaju otići na more ili ne – pakirajte stvari, uživajte na moru i sretan vam put želim.

Virovitica ove godine još nije imala vrući dan. Ili temperaturu zraka u hladu izmjerenu od 30°C. Od sredine tjedna pratit će nas vrući dani, a očekujemo i tropske ili neugodno tople noći, dakle preko dana 30°C i više, a noću će se temperatura neće ponegdje spuštati ispod 20°C. U prosjeku tijekom lipnja na području Virovitice imamo 4 vruća dana, a 1965. godine 27. lipnja i 1950. godine 30. lipnja na području Virovitice izmjerena su 39,2°C. To je ujedno i apsolutni maksimum temperature zraka tijekom lipnja na području Virovitice.

U tjednu pred nama sunčanih razdoblja neće nedostajati. Kako će prevladavati sunčano, gotovo bez oblačka na nebu, UV indeks će biti vrlo visok. Zadržat će se suho i stabilno vrijeme. Očekujemo slab dnevni razvoj naoblake. Tako da se adekvatno zaštitite od štetnog ultraljubičastog sunčevog zračenja. Osobito sredinom dana, te tijekom ranog poslijepodneva.

Jutarnje temperature zraka u danima pred nama očekujemo od 13°C do 20°C od sredine tjedna te u dane vikenda. Najviše dnevne od 25°C početkom tjedna, do 35°C, u hladu naravno, u drugom dijelu tjedna te u dane vikenda. Na osunčanoj strani desetak stupnjeva toplije, a na asfaltu te unutrašnjosti zatvorenog automobila koji je na suncu do 70°C. Stoga pripazite na djecu i kućne ljubimce.

Vjetar slab do umjeren pretežno južnih smjerova. Početkom tjedna sjevernih smjerova.

Dani pred nama ići će na ruku izletnicima, a bez straha od kiše moći će se obavljati i radovi na otvorenom, no pripazite na vrlo visok UV-indeks. Ako možete izbjegavajte sunce u najtoplijem dijelu dana i obavezno koristite zaštitu od sunca.

(www.icv.hr, kp)