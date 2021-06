Svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježen Dan općine Špišić Bukovica: Slijedi nastavak velikih projekata i ulaganje u sva naselja

U Društvenom domu u Špišić Bukovici, a povodom Dana općine – “Ivanja”, danas (srijeda) je održana svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica. Prije same svečanosti, kod Kapelice Marije Kraljice mira, polaganjem vijenaca i upaljenih lampiona odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu.

Svečanoj sjednici, između ostalih, nazočili su: saborski zastupnici Josip Đakić i Vesna Bedeković, virovitičko-podravski župan Igor Andrović i njegov zamjenik Marijo Klement, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i njegova zamjenica Vlasta Honjek – Golinac, načelnici Željko Grgačić (Općina Pitomača), Siniša Horvat (Općina Suhopolje), Josip Vučemilović-Jurić (Općina Gradina) i Alen Jurenac (Općina Čačinci), predsjednik HGK – ŽK Virovitica Zlatko Pleša, potpredsjednik Općinskog vijeća Marijo Komar i vijećnici, ravnatelji, predstavnici sportskih i braniteljskih udruga s područja općine i drugi.

Na samom početku, nakon intoniranja hrvatske himne i minute šutnje za sve poginule branitelje, glazbeno-scenski nastup izveli su polaznici Dječjeg vrtića “Čarobna šuma” i zaradili gromoglasan pljesak publike.

Riječi dobrodošlice svim nazočnima uputila je predsjednica Općinskog vijeća Općine Špišić Bukovica Sanja Stubičar. Iskoristila je ovu prigodu kako bi čestitala županu, gradonačelnicima, načelnicima, ali i vijećnicima s područja Virovitičko-podravske županije na ostvarenim rezultatima nedavno održanih lokalnih izbora.

-Upravo su ti rezultati dokaz da se u prethodnom mandatu dobro radilo, stoga je taj rad i zasluženo nagrađen. Također, smatram da nam je svima to postalo i velika obveza, kako bi taj posao u budućnosti nastavili obavljati najbolje što možemo, i to s jednim jedinim ciljem, a to je što bolji i brži razvoj našeg mjesta, općine i županije, kako bi se na taj način u konačnici poboljšali životni i radni uvjeti svakog našeg stanovnika. Uvjerena sam da ćemo svi zajedno u narednom periodu nastaviti raditi s još većim tempom i elanom. Pored navedenog, najviše od svega nadam se da ćemo pomoći mladima, kako bi ih se zadržalo u ovim ruralnim sredinama, stoga se moramo potruditi da im osiguramo što bolje uvjete da mogu na ovom području osnovati svoje obitelji i time zaustaviti trend depopulacije jer samo tako će naša mjesta i općine dobiti svoj pravo smisao. Isto tako moram naglasiti kako me posebice raduje činjenica što Općina Špišić Bukovica ima iznimno dobru suradnju sa svim tijelima i institucijama, kako sa lokalne, tako i s regionalne te državne razine. Za kraj, želim svim mještanima ove općine čestitati njihov Dan i sutrašnji blagdan nebeskog zaštitnika svetog Ivana Krstitelja – rekla je u svom obraćanju Sanja Stubičar.

Načelnik Hrvoje Miler prisjetio se vremena od prošlog “Ivanja”, “podvukao je crtu” i nazočne upoznao s brojnim projektima koji su uspješno završeni u proteklom periodu te naglasio kako je 2020. godina, unatoč pandemiji koronavirusa, bila najplodonosnija u povijesti općine Špišić Bukovica.

-Zahvaljujući odličnoj suradnji s Općinskim vijećem, mjesnim odborima i udrugama s područja naše općine, razvojnim agencijama, ali i ministarstvima, u proteklom smo periodu ostvarili zaista puno, a sve s ciljem podizanja standarda i kvalitete života mještana općine u svih sedam naših naselja. Ispred nas je novo i važno razdoblje gdje nas očekuju brojni projekti važni za daljnji razvoj općine koji smo već započeli u proteklom razdoblju, a svojim radom nastojat ćemo opravdati povjerenje naših sumještana koji su nam svojim glasovima ukazali povjerenje na nedavnom održanim izborima i u novom mandatu – rekao je načelnik Miler i potom nabrojao brojne projekte koji su uspješno završeni, one koji su u tijeku, ali i one planirane u narednom periodu.

U moru svih projekata, kako i sam kaže, poseban naglasak “ide” na Dječji vrtić “Čarobna šuma”.

-S ponosom mogu reći da mi je izgradnja Dječjeg vrtića “Čarobna šuma” dosad najdraži projekt. Jesenas smo upisali prve mališane na veliku radost roditelja, ali i svih nas u Općini. U vrtić je upisano 44 djece, ali naravno da tamo nisu svi naši mališani jer nismo imali potreban kapacitet za prihvat svih zainteresiranih pa smo ove godine krenuli s projektiranjem još jednog, većeg objekta, kako bi smo mogli u vrtić primiti jasličku skupinu, ali i predškolsku skupinu koja trenutno boravi u školi u Rogovcu – ponosno je istaknuo Miler i svim žiteljima općine čestitao njihov Dan i blagdan sv. Ivana Krstitelja.

Čestitkama se pridružio i gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

-Budite ponosni na sve odrađeno u proteklom periodu jer promjene su itekako vidljive. Lokalni izbori su završeni, pred nama je izuzetno važno razdoblje, došlo je vrijeme za još više projekata, a to znači da još više sredstava moramo povlačiti iz EU fondova. Moram svakako naglasiti da je raspisan natječaj za 4,5 kilometara brze ceste Virovitica – Špišić Bukovica, kao prvi dio dionice koja će ići prema Bjelovaru jer je već poznato da će se u Virovitici raditi nadvožnjak koji je već izlicitiran i iznosit će oko 90 milijuna kuna s PDV-om. Nekome je to bitno, nekome manje bitno, ali to je za sve nas velika stvar jer sam uvjeren da smo ranije imali tu brzu cestu, sigurno nam se ne bi toliko osipalo stanovništvo. Veći broj ljudi sigurno bi ostao ovdje i ta brza cesta nam svima u budućnosti može donijeti samo dobroga – između ostaloga, rekao je Kirin i čestitao svim mještanima Dan općine Špišić Bukovica.

Župan Igor Andrović čestitao je načelniku Mileru na pobjedi na lokalnim izborima kazavši kako je to jedino pravo mjerilo i vrednovanje rada u protekle četiri godine.

-Općina Špišić Bukovica u proteklih godinu dana napravila je veliki iskorak u razvoju javnog i društvenog života, u razvoju komunalne infrastrukture i sigurno može biti primjer pravog i dobrog rada svim općinama na području naše županije, ali i susjednim općinama na području Republike Hrvatske. Vesele me svi ti projekti, a evo ja ću isto tako reći da mi je najdraži projekt uspješna izgradnja novog vrtića. To je sigurno dobar demografski pokazatelj, znak boljeg i kvalitetnijeg života u manjim sredinama i poticaj mladima da ostaju u njima, ali naravno i poticaj da šire svoje obitelji. Vidi se da Općina Špišić Bukovica brine i za one starije, treće životne dobi, ulaže u vatrogastvo, komunalnu, društvenu i javnu infrastrukturu… Sretan sam što mi kao Županija možemo pomoći, ne samo ovoj općini, nego i svim ostalim općinama. U vjeri da će općina Špišić Bukovica i dalje biti pokazatelj dobrog rada, svima ovdje prisutnima, ali i svim žiteljima općine želim sretan blagdan svetog Ivana Krstitelja – rekao je župan Andrović.

Čestitke povodom Dana općine Špišić Bukovica i blagdana sv. Ivana Krstitelja uputio je i saborski zastupnik Josip Đakić te svima zaželio puno zdravlja, sreće i uspjeha u narednom periodu.

-Želim da u zajedništvu radimo i stvaramo i dalje te obnavljamo ovaj ruralni prostor koji je željan napretka i boljitka. Jasno je da je svaki rođendan općine zapravo mjerilo onoga što je već učinjeno u proteklom periodu, a učinjeno je zaista puno. Veliki projekti su realizirani, ali i planirani u narednom razdoblju. Sve to skupa iziskuje ljudski potencijal u jednoj mjeri koji mora odgovoriti na izazove koji se nude, koji mora odgovoriti planirajući i odrađujući zadaće koje su pred nama. Vjernost, marljivost i stručnost su kriteriji koji moraju biti mjerilo svih onih koji budu sudjelovali u izradi napretka i boljitka. Plan i program Vlade Republike Hrvatske je jasan i kroz ovaj novi segment “oporavka i otpornosti” pripremaju se i druge mjere, nove mjere, kako bi se olakšalo gospodarstvo i funkcioniranje naših općina. Vi ste također jedan od primjera da male općine imaju smisla i potrebu, da su one razvojni potencijal našim stručnim agencijama u izradi projekata – zaključio je Josip Đakić.

Na samom kraju svečane sjednice, riječi ohrabrenja u zajedničkoj molitvi uputio je vlč. Ljubiša Krmar.

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)