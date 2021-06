Tragična nesreća na Dravi: Dvojicu mladića ispalih iz kanua spasio vozač jet-skija, a za trećim se i dalje traga

Premda još nema nikakvih službenih informacija o tragičnoj nesreći koja se dogodila u subotu (19. lipnja) oko podneva na rijeci Dravi kod Osijeka, kada su trojica mladića odlučila osvježenje potražiti veslajući u kanuu, koji se potom prevrnuo, glasnogovornik PU osječko-baranjske Zoran Kon potvrdio je za medije kako se za nestalim 30-godišnjakom traga već treći dan.

Kako danas donosi Glas Slavonije, do nesreće je došlo kada je skupina mlađih muškaraca, porinula plovila u Dravu 300-tinjak metara uzvodno od Neptuna, kod betoniranog spusta za čamce, i u jednom se trenutku jedan od kanua, onaj koji se posljednji otisnuo od obale, prevrnuo. Tri mlada muškarca našla su se u Dravi i počela su plivati prema obali, dok su njihovi prijatelji u svojim kanuima već bili nizvodno, na putu prema pješačkom mostu, te nisu bili svjesni drame koja se odvijala iza njih.

Samo nekoliko minuta prije nego što su mladići porinuli kanue u Dravu, do istog je spusta došao vozač jet-skija, koji je mladiće upozorio da budu oprezni jer je na tom dijelu jako opasno zbog privezanih šlepova i jakih struja. Muškarac je krenuo prema svom kombiju i prikolici, namjeravajući izvući jet-ski, kada je čuo vrisku i vidio da se jedan od kanua prevrnuo 15 – 20 metara od spusta. Odmah je jet-skijem odjurio po mladiće u vodi. Dvojica su se uhvatila za jet-ski, dok je 30-godišnjak koji se držao za kanu rekao kako mu pomoć ne treba. Vozač jet-skija se s dva njegova prijatelja dovezao do obale, a kad su pogledali prema 30-godišnjaku, više ga nisu vidjeli na površini, nego samo kanu kako nizvodno plovi Dravom. Dok su dvojica spašenih alarmirala policiju, vozač jet-skija svojim je plovilom pokušavao locirati mladića, a kada to nije uspio, odjurio je do ostalih prijatelje iz skupine, koji su već odmaknuli u svojim kanuima, a koji su se potom vratili.

Pola sata od dojave policiji na mjesto događaja stigli su i ronioci, no potraga za nestalim 30-godišnjakom bila je, na žalost, neuspješna i u subotu i u nedjelju.

Potrazi su se priključili i vlasnici čamaca kod Motonautičkog kluba Neptun gdje je na obalu i izvučen prevrnuti kanu. Prema njihovim riječima na tom su mjestu uz obalu privezani i brodovi, a oko njih su iznimno jake struje, ali nije prvi put da se tu mladići spuštaju kanuima niz Dravu.

Što se dogodilo nestalom mladiću, odnosno je li ga jaka riječna struja povukla pod privezane brodove ili je pak bila riječ o nekom zdravstvenom problemu, za sada se samo može nagađati.

