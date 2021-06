FOTO U Gradskom muzeju Virovitica otvorena izložba japanske keramike “Yakishime: Metamorfoza zemlje”

U Gradskom muzeju Virovitica danas (petak) je otvorena izložba japanske keramike “Yakishime”.

Nakon Pule i Vukovara, ova izuzetna izložba postavljena je i u Virovitici, a u suradnji s Japanskom fondacijom i Veleposlanstvom Japana. Riječ je o Yakishime keramici, odnosno tehnici pečenja keramike bez glazure na izuzetno visokim temperaturama čime predmeti poprimaju vodonepropusna svojstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Na otvorenju izložbe prisustvovali su uz ravnateljicu Gradskog muzeja Virovitica Mihaelu Kulej, zamjenik župana Virovitičko-podravske županije Marijo Klement, gradonačelnik Ivica Kirin i veleposlanica Japana u Hrvatskoj Nj.E. Misako Kaji.

-Veleposlanstvo Japana na vlastitu inicijativu kontaktiralo me jer su vidjeli da imamo jako lijep dvorac usred grada. Ovo je stvarno jedna jako lijepa priča, uspjeli smo pronaći termin i na kraju smo definirali ovu izložbu. Bila sam u startu jako zainteresirana za izložbu jer sam, u svim materijalima koje su mi poslali, vidjela da se radi o tradicionalnom načinu izrade i pečenja i da osim suvremenih predmeta iz suvremene reinterpretacije zapravo tih nekakvih tradicionalnih predmeta, pripreme i cijelog procesa. Imamo stvarno tradicionalna vrijedna djela koja su iz Nacionalnog muzeja u Tokiju tako da mi je jako drago da ćemo moći našim sugrađanima pokazati i drugu kulturu i drugi način obrade gline. Prekrasna je izložba sama po sebi, sva djela su delikatna, to je jedna verzija, a druga je da su djela dosta gruba i masivna. Znači imamo taj nekakav sudar dviju krajnosti koja jako dobro funkcionira – rekla je ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica Mihaela Kulej koja je i otvorila ovu izložbu.

Kako kaže i sama veleposlanica ovo je vrlo tradicionalno japansko posuđe te naglasila kako joj je drago što je ova izložba došla baš ovdje da se vidi u raznim dijelovima Hrvatske. A na izložbi se može razgledati posuđe, predmeti za ceremoniju čaja i umjetnički predmeti tj. keramoskulpture odnosno možete se upoznati s japanskom kulturom.

– Drago mi je što u Virovitici možemo ugostiti ovako vrijednu svjetsku izložbu koja nam pruža mogućnost da upoznamo iznimno bogatu kulturu i tradiciju daleke zemlje izlazećeg sunca Japana. I mi u Virovitičko-podravskoj županiji čuvamo i tradiciju i kulturnu baštinu jer držimo da u ovo doba globalizacije i tehnološkog napretka kultura i tradicija nam daju prednost. Hvala veleposlanstvu Japana, Japanskoj fondaciji, kao i Gradskom Muzeju i svima koji su učinili da imamo ovakvu izložbu u gradu Virovitici – rekao je zamjenik župana Marijo Klement.

Keramika koja na prvi pogled oduševljava, također je oduševila i gradonačelnika Ivicu Kirina na koju je iznimno ponosan i sretan što je Virovitica među tri grada u Hrvatskoj gdje je ova izložba izložena.

– Ovo je za grad Viroviticu povijesna izložba jer po prvi puta imamo japansku kulturu predstavljenu u našem gradu i drago mi je što je došla japanska veleposlanica koja je uveličala ovu izložbu, a posebno mi je drago da će Virovitičani po prvi puta vidjeti duh Japana. Nalazimo se u obnovljenom Dvorcu Pejačević gdje osim klasične izložbe muzeja drveta sada imamo priliku vidjeti izložbu koja je obišla samo tri grada u Hrvatskoj. Japanci su bili među prvima koji su proizvodili keramiku, a ovdje vidimo da osim uporabne ima i umjetničku vrijednost. Pozivam sve građane da navrate u Viroviticu i posjete ovu jedinstvenu izložbu – naglasio je gradonačelnik Ivica Kirin.

Izložba će biti otvorena od 19. lipnja do 24. srpnja, a možete ju pogledati besplatno ponedjeljkom od 9 do 14 sati, od utorka do petka od 9 do 19 sati i subotom od 12 do 19 sati.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Borbaš)