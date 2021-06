U nadolazećem vikendu cijepljenje bez prethodne najave na tri punkta: Dva u Osijeku i jedan u Đakovu

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije uputio je poziv svim zainteresiranim stanovnicima Osječko-baranjske županije na cijepljenje protiv bolesti COVID-19 bez prethodnog naručivanja.

Cijepljenje će biti organizirano 19. lipnja u terminima 08:00 do 13:00 sati i 14:00 do 19:00 sati te 20. lipnja u terminima 08:00 do 13:00 sati i 14:00 do 19:00 sati na punktovima u Osijeku i Đakovu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Cijepljenje će se provoditi u dvorani Gradski vrt i Sportskoj dvorani Zrinjevac u Osijeku, te u đakovačkoj Gradskoj dvorani, a za cijepljenje će se koristit cjepivo proizvođača Pfizer.

Na cijepljenje mogu doći osobe koje se cijepe prvi puta, a ne osobe koje trebaju primiti drugu dozu. a potrebno je da sa sobom ponesu zdravstvenu iskaznicu.

Inače epidemiološka situacija na području Osječko-baranjske županije i dalje je povoljna. Od obrađena 180 uzorka, šest ih je pozitivno.

Na bolničkom liječenju u KBC-u Osijek i Općoj županijskoj bolnici Našice nalazi se 12 pacijenata oboljelih od COVIDA-19.

Trenutno se na području Osječko-baranjske županije u samoizolaciji nalazi još 357 osoba.

(www.icv.hr, tj)