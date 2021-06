U OBŽ samo četiri novopozitivne osobe: Prvi put nakon devet mjeseci nema pacijenata na respiratoru

U Kliničkom bolničkom centru Osijek i Nastavnom zavodu za javno zdravstvo OBŽ, u zadnja 24 sata za područje Osječko-baranjske županije obrađeno je 184 uzoraka od kojih je samo četiri bilo pozitivno na koronavirus (2,2 posto).

Na bolničkom liječenju nalazi se 18 osoba koje su oboljele od COVIDA-19, no nitko nije na respiratoru, što se zadnji puta dogodilo prije gotovo devet mjeseci (19. rujna 2020. godine).

Poboljšanje epidemiološke situacije sigurno je velikim dijelom rezultat cijepljenja građana protiv koronavirusa, a danas (subota) i na području Osječko-baranjske županije organizirano je cijepljenje građana bez prethodnog naručivanja, i to na sedam punktova (dvorane Gradski vrt i Zrinjevac u Osijeku, Hrvatski dom Kralja Zvonimira u Čepinu, dvorana OŠ Dora Pejačević u Našicama, Gradska dvorana u Đakovu, Nastavno-sportska dvorana u Belom Manastiru i Sportska dvorana u Valpovu). Cijepiti se mogu i djeca starija od 12 godina, naravno u pratnji roditelja, a na svim punktovima koristi se cjepivo Pfizer. Cijepljenje je počelo ujutro u 8.00 sati i trajat će do 19.00 sati, a isto se na svim punktovima nastavlja i sutra (nedjelja) od 8.00 do 19.00 sati.

– Danas smo počeli cijepljenje pacijenata protiv koronavirusa bez prethodnog najavljivanja. U prvih sat i po vremena cijepljeno je 560 pacijenata na svih sedam punktova, i to 236 u Osijeku, 71 u Našicama, 74 u Đakovu, 72 u Belom Manastiru, 45 u Valpovu te 42 u Čepinu, što je odlično i još jedan poziv da dođu svi koji se još nisu odlučili za cijepljenje. Kao što vidite, gužve nema, a postupak cijepljenja traje svega nekoliko minuta – rekao je načelnik Stožera CZ Mato Lukić koji je obišao cjepni punkt u Sportskoj dvorani Zrinjevac.

Naglasio je kako je za dva dana tekućeg vikenda osigurano ukupno 6.400 doza cjepiva za sedam punktova, a ukoliko zainteresiranost građana bude poput današnjeg, postupak cijepljenja bez najave će se nastaviti, o čemu će se odlučiti u utorak na sjednici Stožera civilne zaštite OBŽ. Naravno, cijepljenja na 11 dosadašnjih punktova se i dalje provode, neovisno o ovih sedam.

Na području Osječko-baranjske županije do sada je cijepljeno 42,4 posto populacije, što je više od prosjeka za RH.

S jučerašnjim datumom u Hrvatskoj je ukupno potrošeno dva milijuna doza cjepiva, a pacijent koji je primio “jubilarno” cjepivo je Ilija Lončarić, 67-godišnji Osječanin, koji se tim povodom medijima izjavio kako preporučuje svima da to urade što prije.

Liječnica Zavoda za hitnu medicinu OBŽ Nika Borovac istaknula je kako djelatnici toga Zavoda uz ostale članove timova, cijepljenje pacijenata provode izvan redovitog radnog vremena.

– Naporno je raditi cijepljenja uz redoviti posao, ali je s druge strane zadovoljstvo biti dio nečega tako velikog. Kada je pandemija krenula mogli smo samo sanjati da imamo cjepivo i ovako procjepljujemo stanovništvo – poručila je dr. Borovac.

(www.icv.hr, tj)