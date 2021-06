VREMENSKA PROGNOZA Vrijeme toplije, ali nestabilnije i promjenjivije: Mogući pljuskovi, grmljavina i tuča

Pred nama je promjenjiv i nestabilan vikend, ali i tjedan. Zadržat će se toplo, ponegdje i neugodno sparno. Prostrano će anticiklonalno polje podržavati stabilne vremenske uvjete danas. Od sutra očekujemo destabilizaciju atmosfere. Ipak češće i rasprostranjenije nestabilnosti očekujemo tijekom nedjelje i ponedjeljka kada će postojati mogućnost za lokalno i izraženije grmljavinsko nevrijeme praćeno tučom.

Temperature zraka u postupnosti će odgovarati ranolipanjskim. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 12°C do 15°C ili koji stupanj više. Najviše dnevne od 24°C do 27°C ili koji stupanj više. UV-indeks visok i vrlo visok. Vjetar slab do umjeren pretežno sjevernih smjerova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

U tjednu pred nama, uz sunčane naočale, i kišobran bi bilo dobro ponijeti. Svakodnevno očekujemo kratkotrajne nestabilnosti, osobito sredinom dana te tijekom poslijepodneva. Oborine raznolike, ponegdje će do kraja tjedna pasti obilnija količina, više od 30 mm. Kako će se raditi o oborinama pljuskovitog tipa tako će od lokacije do lokacije količina oborina biti različita.

(www.icv.hr, kp)