Završetak kružnog toka kod Plodina očekuje se sredinom srpnja

Jedno od pitanja postavljenih na aktualnom satu 3. sjednice Gradskog vijeća odnosilo na završetak kružnog toka kog Plodina i to zbog velikih gužvi koje se stvaraju pošto je taj dio zatvoren za promet.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne poslove, prostorno uređenje i graditeljstvo Kristijan Sabo istaknuo je da bi, prema zadnjoj informaciji, radovi trebali biti gotovi do sredine srpnja te će promet ponovno biti pušten kroz taj dio grada.

– Izvođač radova na kružnom toku tražio je produljenje roka zbog komplikacija na infrastrukturi unutar samog zahvata. Očekujemo završetak do sredine srpnja te će promet ponovno biti pušten kroz taj dio grada. Zahvaljujemo se građanima na strpljenju, posebno stanovnicima Zlatnog polja gdje je preusmjeren sav promet dok traju radovi – dodao je Kristijan Sabo.

Također, pročelniku Sabi su postavljena pitanja vezano uz prometovanje kamiona većih od 7,5 tona kroz naselje Rezovac i gradske ulice te početak izgradnje spojne ceste Gajeva – Vinkovačka.

– Prometovanje kamionima iznad 7,5 tona je problem za Grad Viroviticu i prigradska naselja. U više navrata tražili smo od Hrvatskih cesta da pojačaju signalizaciju te da istu postave na vidljivija mjesta što su oni i učinili, ali to je tek djelomično pomoglo. Osim toga, prometna je policija u nekoliko navrata kažnjavala one koje ne poštuju znakove zabrane, ali ni to nije urodilo plodom. Naš plan je da se postave kamere na svim ulazima u grad koje će snimati kamione i oni koji su u prekršaju bit će sankcionirani. Što se tiče spojne ceste Gajeva – Vinkovačka, izdana je građevinska dozvola i provedena je javna nabava za izvođača. U tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa, po završetku kojih se, a nakon sklapanja ugovora s odabranim izvođačima očekuje početak radova na gradnji, istaknuo je K. Sabo.

(virovitica.hr)