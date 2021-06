“Žena koja je voljela kosilice” do suza nasmijala i osvojila virovitičku publiku

Pred punim i oduševljenim auditorijem, jučer (ponedjeljak) je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica predstavljena “Žena koja je voljela kosilice”, druga zbirka humoreski i kratkih priča virovitičkog autora Zlatka Erjavca.

Ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Robert Fritz, osim što je pozdravio mnoštvo uzvanika među kojima su bili i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin te zamjenica gradonačelnika Vlasta Honjek-Golinac, predstavio je i moderatorice književne večeri, prof., dipl. bibl. savjetnicu i menadžment trenericu za razvoj osobnosti i coaching Melitu Schmitz i prof. Mariju Karácsony, također i urednicu knjige.

– Knjiga sadrži 60 priča koje su podijeljene u tri dijela. Prvi dio donosi priče različite tematike, od prijateljstva i života u gradu do braka i ljubavi. Drugi dio je najopsežniji i donosi intimne teme, ima tu i Pedeset nijansi sive kao i nekih širih svjetskih problema poput teorija zavjera. Treći dio je dvanaest priča koje govore o autorovom iskustvu kao objavljenog književnika, sve ono što je on doživljavao u tom svijetu knjiga, nakladnika, čitatelja, obožavatelja knjiga i književnih susreta. Naravno, sve je to obojano tipičnim Zlatkovim osjećajem za humor i duhovitošću – knjigu je ukratko publici predstavila njena urednica te zaključila kako će se, zbog smještenosti radnje u mali provincijski grad, svatko u njoj moći prepoznati.

Nakon urednice, mikrofon je preuzela Melita Schmitz kroz čiji razgovor s autorom je publika saznala nešto više o samom kreativnom procesu Zlatka Erjavca, značenju odabira žena kao naslova svojih djela te što njegova kći misli o njegovim pričama.

– Nakon Roklicerove smrti, meni je potpuno splasnula svaka volja za pisanjem i za humorom, baš smo bili dobri prijatelji. Međutim, život ide dalje i opet sam se počeo puniti s nekakvim glupostima, što ćete vidjeti u pričama i tog sam svjestan. Jednostavno mi je bilo žao da to ne ode na papir. Nikakav plan nisam imao za knjigu – otkrio je ovaj rođeni Virovitičanin koji je svoju prvu knjigu, “Žene vole pametne muškarce” izdao 2018. godine.

Nakon što je svojim sugrađanima otkrio kako voli pisati o bizarnim situacijama koje se svima u životu znaju dogoditi, pročitao je i nekoliko priča iz svoje nove knjige. Radi svoje “stvarnosti” te autorovog osebujnog opisivanja, svaka od njih je izmamila iskreni smijeh i pljesak okupljenih. Ovo zanimljivo i humorom obavijeno književno druženje svojim je izvedbama na gitari upotpunio Marko Teskera.

