ZZJZ “Sveti Rok” VPŽ: Od 1. srpnja nova cijena za PCR testiranje na virus SARS-CoV-2

Od 1. srpnja, nova je cijena za PCR testiranje na virus SARS-CoV-2 u Zavodu za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije. Cijena testiranja i izdavanja nalaza na engleskom ili hrvatskom jeziku iznosit će 598 kuna. Nalazi će biti gotovi unutar 24 sata.

PCR test zlatni je standard u dijagnostici SARS-CoV-2 infekcije. Namijenjen je asimptomatskim osobama i osobama koje su razvile simptome koji upućuju na COVID-19 bolest. Preko crvene uputnice uzimanje i testiranje uzoraka provodi se isključivo po prethodnoj najavi i dogovoru na broj telefona +385 99 582 6909 i +385 99 582 6920 (ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati, subota-nedjelja od 9 do 12 sati). Uzimanje uzoraka provodi se na lokaciji: Virovitica, Ljudevita Gaja 21 (Izdvojen kontejner – ulaz kod željezničkog kolodvora – male stanice) od 7:30 do 8:30 sati. Da bi pristupila testiranju, osoba koja se testira mora biti upućena od nadležnog obiteljskog liječnika preko uputnice.

Na vlastiti zahtjev Uzimanje i testiranje uzoraka provodi se isključivo po prethodnoj najavi i dogovoru na broj telefona +385 99 582 6909 i +385 99 582 6920 (ponedjeljak-petak od 13 do 15 sati, subota-nedjelja od 9 do 12 sati). Uzimanje uzoraka provodi se na lokaciji: Virovitica, Ljudevita Gaja 21 (Izdvojen kontejner – ulaz kod željezničkog kolodvora – male stanice) od 7:30 do 8:30 sati. Da bi pristupila testiranju, osoba koja se testira mora ispuniti Obrazac – testiranje na COVID-19 koji je dostupan OVDJE, te dostaviti potvrdu o uplati novčanog iznosa za testiranje koji se može vidjeti OVDJE. Cijena testiranja i izdavanja nalaza na engleskom ili hrvatskom jeziku je 598 kuna.

OBRAZAC TESTIRANJE NA COVID-19 I POTVRDU O UPLATI DONIJETI NA TESTIRANJE. NALAZI ĆE BITI GOTOVI U ROKU 24 SATA.

Uplata novčanog iznosa za testiranje se obavlja isključivo putem naloga za plaćenje. Podaci za uplatu su: Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije IBAN: HR5523600001101358429 Model: 00 Poziv na broj: OIB UPLATITELJA Iznos: 598,00 kn Opis plaćanja: Trošak testiranja na COVID-19, Ime i prezime Za uplate iz inozemstva: SWIFT: ZABAHR2X Ne postoji mogućnost uplate iznosa u gotovini prilikom testiranja. Po obavljenom testu ispostavlja se račun za učinjenu uslugu.

