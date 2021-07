Hrvatska osigurala polufinale Olimpijskog kvalifikacijskog turnira nakon teško izborene pobjede protiv Tunisa

Protiv Tunisa na parket je istrčala odlučnija Hrvatska od one jučerašnje. Obrana je bila agresivna i čvrsta, napad malo u grču, ali motiva nije nedostajalo. Vidjelo se to i na rezultatu koji je nakon 10 minuta igre glasio 20-11. Polovicu hrvatskih poena u ovoj dionici postigao je Mario Hezonja koji je tomu dodao 3 skoka i asistenciju.

El Mabrouk je tricom za 20-14 na otvaranju druge četvrtine najavio malo teže minute za Hrvatsku, ali vrlo brzo zahvaljujući skakačkoj nadmoći i snalažljivosti Mira Bilana naša reprezentacija prvi puta stiže do dvoznamenkaste prednosti (29-16). Tvrdo i teško uz podosta izgubljenih lopti Hrvatska je putovala kroz prvo poluvrijeme, u kojem je bilo prilika za slamanje protivnika. Vodila je Hrvatska 36-22, no na Hezonjinu tricu i sedmi poen Ante Žižića s dvije trice odgovorio je Slimane za 38-28. Raspoloženi Žižić i Hezonja u završnici prvog poluvremena donose mir u hrvatsku reprezentaciju koja je u svlačionicu otišla s 14 poena viška (42-28).

Nevjerojatno mekano ušlo se u nastavak utakmice. Tunis je iskoristio sve pogreške Hrvatske, a bilo ih je, i za svega tri minuta uveo utakmicu u neizvjesne vode (46-40). Nakon time-outa tricu je zabio Bojan Bogdanović (49-40), ali Tunižani su i dalje bili u dobrom ritmu (50-47), a protok lopte u hrvatskom napadu je doslovno stao. Sve se svelo na individualna rješenja Marija Hezonje, a to nikako nije bilo nešto što je jamčilo pobjedu. Bilo je to tek rješenje za izlazak iz krize. A Hrvatska je sve dublje upadala u nju. Tunis je došao do 52-50, nakon Hezonjinog koša do 54-51, a onda i tricom Abade do vodstva 56-57 što je bio i rezultat na kraju ove dionice u kojoj je Hrvatska primila čak 29 poena, poen više nego u prve dvije zajedno.

Izgubljeno i smušeno Hrvati su izgledali i na početku zadnje četvrtine. Dopustili su Tunižanima da u prvom napadu čak četiri puta šutiraju tricu. Niti jedna nije ušla, a na drugoj stani nakon puno muke u napadu tricu je pogodio Bogdanović. Nadovezao se Pavle Marčinković košem nakon skoka u napadu za vodstvo Hrvatske 61-57. Rezultat se kretao od 2 do 4 poena viška za Hrvatsku. Imali su na ulasku u pretposljednju minutu Tunižani napad za izjednačenje ili vodstvo. Nisu ga iskoristili. Na drugoj strani Hezonja je solo akcijom odveo Hrvatsku na 69-65. Ponovno se Hrvatska obranila, Hezonja promašio tricu, a El Mabrouk smanjio na 69-67 na 40 sekundi do kraja. Marčinković zabija tricu za 72-67. Činilo se i kraj drame, ali Roko Ukić na trici faulira El Mabrouka koji pogađa sva tri bacanja (72-70). Hrvatskoj je ostalo 18 sekundi za napad kojeg su sa tri prekršaja prekinuli Tunižani. Nakon trećeg na 8 sekundi do kraja Hezonja je pogodio prvo, ali i promašio drugo bacanje. Loptu je dograbio Marčinković i na liniju slobodnih bacanja odveo Roka Ukića koji postavlja konačni rezultat 75-70.

Hezonja je utakmicu završio s 27 poena i 8 skokova, po 14 poena postigli su Ante Žižić (12 skokova) i Bojan Bogdanović.

