OŠ V. NAZORA NOVA BUKOVICA Završetak eTwinning projekta “Small steps to a big goal – what can I do for Earth?”

Početkom školske godine 2020./2021. započeo je eTwinning projekt “Small steps to a big goal – What can I do for Earth?”. Autorice projekta su učiteljice Nadin Cuca iz slatinske OŠ Josipa Kozarca i OŠ Vladimira Nazora iz Nove Bukovice te Dragana Arsić iz JU OŠ “Sveti Sava” Foča iz susjedne Bosne i Hercegovine.

Osim navedenih škola, projektni partneri su učenici i učitelji iz PŠ Novi Senkovac pri OŠ Josipa Kozarca, PŠ Novaki pri OŠ Eugena Kumičića, te PŠ Miljevci pri OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica.

Najistaknutiji projektni ciljevi su razviti svijest učenika za očuvanje okoliša te ih potaknuti na samostalnu primjenu ekoloških aktivnosti i recikliranja kao i primjenjivanje stečenih navika i vještina u svakodnevnim situacijama. Uz to, učenici su uvježbavali i komunikaciju na engleskom jeziku te je projektom ostvarena uspješna suradnja s lokalnom zajednicom.

Učiteljice su s učenicima u odrađenim aktivnostima ostvarile sve planirane ciljeve projekta te obogatile kompletan projekt raznim i kreativnim ekološkim idejama koje su objedinjene u prikazu na Twinspaceu projekta eTwinning platforme.

Projekt je zaključen sredinom lipnja videokonferencijom projektnih partnera i učenika. Tom prilikom učenici su se imali mogućnost predstaviti, upoznati s radom svojih vršnjaka te izreći jedni drugima dojmove stečene radom na projektu. Uz to su riješili evaluacijski upitnik u kojem su te iste dojmove prenijeli u digitalni oblik. Na kraju projekta slijedi još ispunjavanje službenog upitnika te se time trebaju ispuniti uvjeti za dobivanje Nacionalne oznake kvalitete za ovaj projekt.

Koje su aktivnosti provedene od strane učiteljica i učenika partnerskih škola, možete pogledati u prezentaciji.

(www.icv.hr, adf, OŠ V. Nazora Nova Bukovica, lž)