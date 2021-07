EHF EURO W-19 Juniorke Hrvatske protiv Mađarske i Rumunjske za povijest: Prvi susret na rasporedu danas od 13 sati

Nakon sjajnog izdanja protiv Crne Gore i osiguranog prolaska među osam najboljih ekipa Europskog prvenstva kojem je Slovenija domaćin, hrvatska ženska juniorska reprezentacija kasno sinoć saznala je suparnice, raspored i satnicu natjecanja u nastavku prvenstva.

Uz Hrvatsku i Francusku koje su prošle dalje iz skupine C, Mađarska i Rumunjska bile su najbolje u skupini D i sad će te četiri reprezentacije u sljedeća dva dana odlučivati o tome tko će u polufinale, odnosno borbu za meadalje, a tko za poredak od 5. do 8. mjesta. Francuska i Mađarska su u maloj prednosti jer drugi krug natjecanja počinju s dva boda koje donose iz prve faze natjecanja. Ali, bez obzira na to, i Hrvatska i Rumunjska još su u igri za samu završnicu.

Hrvatska će prvi susret tzv. Glavne skupine 2, otvoriti danas (utorak) u 13 sati u Zlatorogu s Rumunjskom. Dan kasnije, 14. srpnja, čeka ih Mađarska na istom mjestu u 15 sati.

Rumunjska je u prvom krugu najprije izgubila od Mađarske 27:19, zatim uvjerljivo dobila Norvešku 36:22, da bi u izravnom okršaju s Češkom slavila 27:25 i prošla dalje.

Mađarska je pak, bila dominantna u sva tri susreta. Nakon pobjede nad Rumunjskom na startu natjecanja, Češku je ostavila na minus 13, a Norvešku deset pogodaka. Ništa čudno jer ta reprezentacija je i svjetski i europski prvak u toj kategoriji.

Spomenimo da se u Glavnoj skupini 1 nalaze Danska i Švedska, odnosno Rusija i Njemačka. Dvije skandinavske zemlje u nastavak natjecanja idu s po dva boda.

Inače, dvije najbolje reprezentacije iz svake od dvije Glavne skupine idu u polufinale, a treće i četvrtoplasirana ekipa razigravaju za poredak od 5. do 8. mjesta.

I za kraj, treba spomenuti da su naše djevojke prolaskom među osam najboljih osigurale izravni plasman na Svjetsko prvenstvo koje se sljedeće godine također održava u Sloveniji.

W-19 EUROPSKO PRVENSTVO: GLAVNA SKUPINA 2

13. srpnja

13 sati HRVATSKA – RUMUNJSKA

17 sati MAĐARSKA – FRANCUSKA

14. srpnja

13 sati FRANCUSKA – RUMUNJSKA

15 sati HRVATSKA – MAĐARSKA

(hrs.hr)