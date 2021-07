Bogat kulturni i zabavni program za Dravsko proljeće: Saznajte što nas ovog vikenda očekuje u Sopju

Dravsko proljeće smotra je folklora s ciljem očuvanja kulture i tradicije hrvatskog stanovništva s obje strane rijeke Drave, uz uvijek zanimljive goste i kulturno-umjetnička društva koja predstavljaju hrvatski narod i u zemljama regije. Održava se u sklopu projekta Drava events II (HUHR/1901/2.1.3/0148) koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Programa prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. (Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014. -2020.). Ove godine manifestacija je prebačena na srpanj pa će ovog vikenda, 9. i 10. srpnja, u Sopju biti bogat kulturni i zabavni program.

– Nismo mogli ranije organizirati, kao što je u samom nazivu rečeno Dravsko proljeće, međutim ovoga puta će biti u ljetnom periodu. Razlog je razumljiv, pandemija korona virusa i nemogućnost organizacije nekih većih događaja. Međutim u dogovoru i suradnji s našim partnerima iz Republike Mađarske odnosno općinom Starin, s mojim kolegom Šandorom Matorićem načelnikom tamošnje općine, dogovorili smo da taj termin bude ovog vikenda uz određen protokol i program – rekao je načelnik Berislav Androš.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Tako nas u petak očekuje tradicionalno druženje gdje će se odigrati revijalna prijateljska nogometna utakmica, a nakon toga je planirano druženje uz večeru i tamburaše kako je to običaj već dugi niz godina.

– Glavni događaj, odnosno glavni dan je subota kada imamo onaj prepoznatljivi protokol tako da nas od 15 sati očekuje doček šestero KUD-ova iz Hrvatske i Republike Mađarske, u 16 sati je sveta misa u crkvi sv. Marije Magdalene u Sopju, u 17 je izložba Oldtimer kluba Virovitica po prvi puta. Od 18 sati je povorka kroz selo u narodnim nošnjama i u 19 sati kreću nastupi KUD-ova te izbor najboljeg izvornog ruva za „Dravsko proljeće“ 2021. Izbor se održava po drug put, a prvi put je održan 2019. godine kada smo posljednji put imali manifestaciju „Dravsko proljeće“. Nakon toga ide večera za sve sudionike i goste uz pečeni vol i koncert Lidije Bačić – dodao je.

Ovo je već treća manifestacija na području općine Sopje koja se održava u sklopu projekta Drava events II., a svi sadržaji za sve posjetitelje su besplatni. Isto tako u sklopu projekta izgrađen je veliki plato iza zgrade Općine gdje će se održati sve navedene manifestacije, a gdje su također bile održane i dvije prijašnje manifestacije Bošporijada i Ivanje 2021.

– U sklopu projekta Dravskih manifestacija dobili smo sredstva kako bi izgradili jedan veliki plato iza zgrade općine Sopje. Dakle to je prostor gdje su bile ove godine održane i Bošporijada i Ivanje međutim za Dravsko proljeće imamo jedan veći profi šator koji će doslovno prekriti cijeli taj plato. Dakle tamo će biti pripremljeni i klupe i stolovi i sav ovaj sadržaj i program će se održati tamo. Što se tiče Oldtimer kluba iz Virovitice auti će biti parkirani kod nogometnog igrališta. Cijeli centar Sopja će biti jedna velika manifestacija, tamo će ljudi kružiti, kao i povorka kroz selo tako da vjerujem da će cijeli centar Sopja biti pun posjetitelja i isto tako KUD-ova koji će nastupati i pridonijeti ovoj manifestaciji da ona stvarno bude jedan dobar pogled na općinu i da se prezentira ono što je naše izvorno, naša kultura, tradicija i običaji – kaže načelnik Androš.

Osim što je ovo najveća manifestacija na području općine Sopje i Starin, u sklopu projekta očekuju vas još razne manifestacije te će se tako već sljedeći mjesec održati jedna nova manifestacija pod nazivom ‘Ribarski dani na rijeci Dravi’, a nakon toga slijedi još jedna lijepa suradnja s mještanima Josipova i Gornjeg Predrijeva.

– Sada nas čeka Dravsko proljeće, a nakon toga imamo Ribarski dan na rijeci Dravi to je nova manifestacija. Općina Sopje ima šest ribolovnih udruga i u skladu s time smo, a pošto nam je rijeka Drava blizu mislim da će biti ovo jedna jako lijepa manifestacija, po prvi puta ćemo ju organizirati i uz pomoć naših ribolovaca i vjerujem da će biti za svakoga po nešto. A u skladu s epidemiološkim mjerama još moramo odraditi razgovore i dogovore s ekipom iz Josipova i iz Gornjeg Predrijeva gdje se održavaju Zagorske jeseni i Mioljska potkova, to se održava tamo negdje u 10 mjesecu. Probat ćemo to odraditi nešto radije dok su još mjere prihvatljive za ovakve manifestacije, pa ćemo vidjeti na koji način ćemo to odraditi i u kojem terminu. Čeka nas još dinamično ljeto i puno događanja na području općine Sopje, a za sada sve potencijalne posjetitelje pozivam u subotu u Sopje na Dravsko proljeće i vjerujem da će biti za svakoga po nešto i da ćemo se ugodno i lijepo po družiti – ističe Androš.

Sopje je uvijek bilo izvrstan domaćin tako da toga duha sigurno neće nedostajati ni ovog vikenda za sve one koji žele uživati u pjesmi, plesu i ukusnoj hrani, tu je bogat program u okviru tradicionalne manifestacije Dravsko proljeće.

(www.icv.hr, ib)