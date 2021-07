Ferragosto jam se vraća na Jezero! Evo koji će sve izvođači sljedeći tjedan nastupiti na ovogodišnjem izdanju Festivala

Ferragosto Jam najpoznatiji i najjači ljetni glazbeni festival u kontinentalnoj Hrvatskoj ovoga ljeta otvara svoja vrata nakon godine stanke. Ove godine, nakon godinu dana prisilne FJ tišine zbog pandemije koronavirusa, Orahovica će ponovno imati svoj zaštitni znak ljeta i turizma.

– Jako smo sretni što će Ferragosto JAM biti održan ovog ljeta, ali eto u nešto drugačijim okolnostima i limitiranom obliku uz COVID putovnice. Na ovogodišnjem izdanju družit ćemo se na Orahovačkom jezeru u terminu od 5. do 7. kolovoza 2021., a to naše veselo druženje zovemo Ferragosto JAM 12.5! Već kupljene ulaznice za Ferragosto JAM 13 moći ćete iskoristiti za ovogodišnje izdanje festivala, a sam Ferragosto JAM 13 prebacuje se, u svom punom kapacitetu i s najavljenim programom, na 2022. godinu – poručuju iz organizacijskog odbora.

Od 18 izvođača listu potvrđenih za Ferragosto JAM 12.5 za sada čine Pips, Chips & Videoclips, Krankšvester, Jonathan, Edo Maajka, Repetitor, Mašinko, Ajs Nigrutin, Svemirko, Z++, Gužva u 16-ercu, Peki Pele, Zembo Latifa, She Loves Pablo, Dance Hard, Kozmodisko, a još su neka imena pred vratima.

– U skladu s mjerama, svi naši dragi posjetitelji će samo uz COVID putovnice moći stupiti na jezero i unutar festivalskog prostora. Ako ne posjedujete COVID putovnicu, moći ćete se testirati na ulazu brzim antigenskim testom, a rezultati testiranja će pristizati u roku od 15 minuta. Svi posjetitelji s negativnim nalazom moći će pristupiti festivalskom prostoru. Prema izmjenama u programu postoje četiri opcije za ulaznice i to limitirani kontingent ulaznica za ovogodišnje izdanje može se kupiti putem Entrio sustava po cijeni od 175 kuna, zatim već kupljene festivalske ulaznice za Ferragosto JAM 13 možete iskoristiti za ovo izdanje, a ako je netko već ranije kupio ulaznice, a zbog najavljenih izmjena ili iz bilo kojeg drugog razloga nije u mogućnosti prisustvovati ovogodišnjem limitiranom izdanju festivala, ulaznica će vam vrijediti za iduću godinu, kada će se festival održati u svom punom kapacitetu, pod uvjetom da ne bude iskorištena za ovogodišnje izdanje festivala. Ulaznica za Ferragosto JAM omogućuje vam besplatno kampiranje na mjestima označenim kao festivalski kamp te autobusni prijevoz s kolodvora do samog jezera i nazad – poručuju iz organizacijskog odbora te dodaju i informaciju o popustima za vlak te besplatnom autobusu.

– HŽ Putnički prijevoz svim putnicima posjetiteljima Ferragosto JAM festivala odobrava 40 posto popusta u 1. i 2. razredu redovnih vlakova. Popust se može koristiti od 5. do 8. kolovoza 2021. isključivo za kupnju povratnih karata iz svih kolodvora na prugama HŽ-a do kolodvora Zdenci-Orahovica i natrag. Prilikom kupnje karata potrebno je naglasiti svrhu putovanja da bi ostvarili popust, odnosno reći da putujete na Ferragosto JAM, a da bi popust bio važeći i u povratku, kartu je na poleđini potrebno ovjeriti pečatom organizatora. Ovjeravanje karata će se vršiti na Info pultu tijekom trajanja festivala unutar radnog vremena Info pulta. Pravo na popust putovanja vlakom mogu ostvariti i slovenski državljani za dvosmjerna putovanja iz svih kolodvora Slovenskih željeznica do kolodvora Zdenci Orahovica i natrag. Popust se ne može koristiti na udaljenostima kraćim od 25 km. S kolodvora Zdenci-Orahovica do jezera od 5. kolovoza prevozit će besplatan autobus. Polasci busa s kolodvora na Jezero su u danima festivala od 10:24, 11:42, 17:30, i 21:38. U slučaju prevelike gužve, autobus se ponovno vraća prevesti preostale putnike u koliko god tura treba. Ako vlak kasni, autobus će pričekati putnike. U nedjelju, 8. kolovoza, autobus od 10:30 do 17:00 sati stalno vozi s jezera na kolodvor, s istog mjesta gdje je i ostavio putnike u dolasku – zaključila je ekipa organizatora FJ 12.

