Hrvački klub Slatina zauzeo ekipno drugo mjesto na jakom međunarodnom turniru “Zadar open”: Vratili se s ukupno 14 pojedinačnih odličja

Nakon osam uzastopnih godina, prošlogodišnja pauza zbog COVIDA-19 prekinula je niz, ali je ove godine, proteklog vikenda, uspješno održan 9. međunarodni turnir u hrvanju za djevojčice, dječake, kadetkinje i kadete, “Zadar open 2021”.

Na turniru, među 22 kluba iz sedam zemalja sa 176 natjecatelja, bio je i Hrvačkog kluba Slatina sa svojim hrvačicama i hrvačima.

U konkurenciji djevojčica od 2008. do 2010. godišta, Hrvački klub Slatina osvojio je četiri medalje. Kategorija do 40 kilograma pripala je Petri Skrobić koja je osvojila prvo mjesto, u kategoriji do 28 kilograma Mia Jagarinac je osvojila srebro, dok su u kategoriji do 54 kilograma Vanesa Dragić i Dorotea Vizner osvojile drugo, odnosno treće mjesto.

Berba medalja vidjela se i u konkurenciji starijih djevojčica. Veronika Vilk, Tia Hršak i Karla Milhaljević osvojile su prva mjesta u svojim kategorijama, Gabrijela Ivoš zauzela je drugo mjesto u kategoriji do 54 kilograma iza Hršak, dok je Eva Grahovac osvojila srebro do 58 kilograma.

Kod kadetkinja, u kategoriji do 61. kilogram Teuta Bišćan osvaja prvo mjesto, dok je u istoj kategoriji Lea Jagarinac bila peta. U kategoriji do 73 kilograma Anamaria Jokić uzela je srebro.

Roko Ćurić uzeo je prvo mjesto kod mlađih dječaka u kategoriji do 44 kilograma dok je njegov klupski kolega osvojio treće mjesto. Bartol Sartić zauzeo je šesto mjesto u kategoriji do 49 kilograma, a Franjo Ivoš peto mjesto u kategoriji do 40 kilograma.

U kategoriji starijih dječaka nastupao je samo jedan predstavnik Slatine, Niko Grubač, koji je osvojio prvo mjesto u konkurenciji do 52 kilograma.

Ovim rezultatima slatinske mlade hrvačice i hrvači, pod vodstvom trenera Danijela Kolomaza i Borivoja Kocića, osvojili su drugo mjesto ekipno. Na turniru su sudili i slatinski sudci Mario Petrak, Josip Grahovac, Novica Kocić i Nebojša Nikšić, a u pratnji su bili i funkcioneri Hrvačkog kluba Slatina Karlo Kajzer, Draško Ćurić i Lorena Mihaljević.

(www.icv.hr, adf)