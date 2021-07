Hrvatska je spojena: Postavljen posljednji segment čelične konstrukcije Pelješkog mosta

Postavljenjem 165. segmenta čelične rasponske konstrukcije Pelješkog mosta danas je spojen krajnji jug Hrvatske s ostatkom zemlje. Zavarivanjem posljednjeg segmenta označen je završetak izgradnje konstrukcije mosta, a sve je obilježeno svečanim vatrometom, piše Večernji.hr.

Događaju je nazočio i premijer Andrej Plenković koji je istaknuo kako je ispunjeno sve što je dogovoreno.

– Imam neopisivo zadovoljstvo kazati da je Hrvatska spojena. Ostvarili smo cilj koji rješava problem star 300 godina. To je fascinantno postignuće hrvatske države. Ovo najbolje opisuje tezu o modernom suverenizmu. Tezu koja realizira kako ostvariti strateške interese i dugogodišnje ciljeve, a to učiniti uz puno utjecajniju poziciju Hrvatske kao članice EU. Ovaj most spaja i EU, on ne dijeli BiH i Hrvatsku, nego povezuje. Most koji će ostati trajna stečevina svih onih Vlada, župana, županija, zastupnika iz ovog kraja, svih koji su težili da se ovaj cilj ostvari. Osobito mi je drago da je ovo najveći projekt koji smo sufinancirali u prvih sedam godina članstva. Nema niti jednog drugog aktera osim EU koji bi Hrvatskoj dao toliko sredstava – kazao je Plenković.

Zahvalio je svima, a posebno kineskom izvođaču koji je unatoč pandemiji završio most 3 mjeseca prije roka.

– Hrvatska je realizirala pravo da spoji svoj teritorij, a BiH ima bezbrižan promet svih brodova. Ovaj most je samo desetak metara niži nego na Bosporu. On je toliko grandiozan da bi ispod njega, da je tu, i Titanic mogao proći – rekao je predsjednik Vlade.

– Volio bih da od danas ne gledamo tko je više dao, dali su svi koliko su mogli. Budimo sretni, spojili smo Hrvatsku – zaključio je.

(vecernji.hr)