INFORMATIVKA Sportski praznici pun pogodak za djecu željnu aktivnosti i druženja

Pri kraju smo drugog tjedna provođenja projekta “Sportski praznici” na području naše županije. Njegov osnovni cilj je uključivanje učenika osnovnih škola u sportske aktivnosti za vrijeme školskih praznika, a već na samom početku pokazalo se da se radi o uistinu hvalevrijednom projektu kojim su zadovoljni učenici, njihovi roditelji i sami organizatori.

O tome koliko on traje, gdje, kada i tko ga provodi te što sve sadrži, otkrili su nam tajnica Sportske zajednice Virovitičko-podravske županija i tajnica županijskog Školskog sportskog saveza Dora Međimorec te Ivan Vrbančić, jedan od kineziologa u okviru ovog programa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

BESPLATNO I ZABAVNO

Nositelj projekta je Hrvatski školski sportski savez u suradnji sa županijskim školskim sportski savezima te uz potporu Ministarstva turizma i sporta. Županijski školski sportski savezi imaju ulogu regionalnih koordinatora, a Ministarstvo turizma i sporta izdvojilo je za taj nacionalni program više od 3,5 milijuna kuna. Besplatan je, a omogućava bavljenje tjelesnom aktivnošću i za vrijeme ljetnih praznika.

– Projekt “Sportski praznici” je svima dobrodošao s obzirom da je završetak nastavne godine i djeca se nisu uspjela dovoljno baviti tjelesnim aktivnostima tijekom školske godine. Odlično su ga prihvatili i učenici i roditelji, a najbolji pokazatelj je broj prijavljenih u našoj županiji, ali u ostalim županijama u Hrvatskoj. To je projekt koji provodi Hrvatski školski sportski savez u suradnji sa županijskim savezima tako da smo se u njegovu provedbu uključili i mi kao Školski sportski savez VPŽ. Na području naše županije imamo 4 središta, tj. provodimo ga u osnovnim školama domaćinima Petra Preradovića u Pitomači, Ivane Brlić-Mažuranić i Katoličkoj osnovnoj školi u Virovitica, Eugena Kumičića u Slatini i Ivane Brlić-Mažuranić u Orahovici – kaže Dora Međimorec.

Zbog epidemioloških mjera ni u ovoj ni u prošloj godini nisu održana školska natjecanja ili ih je bilo jako malo pa su svi smatrali da je ideja o provođenju aktivnih praznika i održavanja sustava školskog sporta tijekom ljetnih praznika više nego dobra.

VELIK INTERES

– Upravo tako. Nakon što je tajnicima svih županijskih Školskih sportskih saveza u Hrvatskoj u travnju tu ideju iznio Hrvatski školski sportski savez, svi su je prihvatili i smatrali kao dobar početak nastavka tjelesne aktivnosti. U projekt je ove godine uključeno više od 10.000 učenika osnovnih škola od prvog do osmog razreda u više od 60 škola u Republici Hrvatskoj. Već u prvom tjednu njegova provođenja imamo samo dobre povratne informacije na rad i organizaciju, što je uistinu nadmašilo sva naša očekivanja – naglasila je Dora Međimorec.

Projekt je započeo 28. lipnja, a učenici su se mogli prijaviti u školama voditeljima magistrima kineziologije koji provode program. Prijave su nažalost završene jer su sve grupe premašile brojku od ukupno planiranog broja djece koji mogu biti po voditelju.

– Mjesta je još ostalo u Katoličkoj osnovnoj školi u trećem i četvrtom tjednu, pa ako se netko želi prijaviti, obavijest je izvješena na ulazu u školu i na vratima dvorane. Tamo su voditelji kineziolozi Dajana Mrđa i Vatroslav Golub koji rade s dvije grupe učenika svaki dan od 9 do 12 sati – naglasila je Međimorec.

IGRA I VJEŽBA U JEDNOM

A kako je sve organizirano i kako je program zamišljen, pitali smo jednog od voditelja koji radi s jednom grupom u OŠ IBM Virovitica Ivana Vrbančića, kineziologa koji ima višegodišnje iskustvo rada s kineskom rukometnom reprezentacijom koja je boravila u Hrvatskoj zahvaljujući međunarodnoj suradnji Kineziološkog fakulteta u Zagrebu te rada u školi plivanja.

– “Sportski praznici” trajat će četiri tjedna i djeca će biti podijeljena u četiri grupe, a radit će se s njima po pet radnih dana od 9 do 12 sati. Prva grupa počela je s radom 28. lipnja, a posljednja završava 23. srpnja. U svakom terminu grupa će imati 40 polaznika s dva voditelja. U svakodnevnom radu, putem igara i vježbi prolazimo kroz nekoliko sportova, od najpopularnijeg nogometa, pa čak do hokeja. Za svu djecu projekt je besplatan, a svi učenici će dobiti prigodne majice i svakodnevnu okrjepu u koju su uključeni obrok i voda. Program je za svaki dan unaprijed osmišljen, ali je podložan promjenama ovisno o mogućnostima djece i materijalnim uvjetima – kaže Vrbančić.

A kako sve to konkretno izgleda?

– Nakon što roditelji ostave djecu, obavimo prozivku i odigramo elementarnu hvatačku igru da se djeca zagriju, a nakon toga imamo štafetne, sportske igre. Djeca na taj način kroz igru odrade i dio aktivnosti koja je itekako dobra za njihovo tijelo i razvoj. Osim toga, odrađuje se i edukativni dio – sportski kviz. Zamišljen je na način da su djeca i tijekom njega tjelesno aktivna. Naime, podijeljeni su u različite grupe, postavi im se pitanje i moraju obaviti zadatak. Ekipa koja je prva u tom tjelesnom aktivnom zadatku, dobiva pravo odgovora na kviz. Sudeći prema dosadašnjim reakcijama, to im se jako svidjelo – kaže Ivan Vrbančić.

Aktivnosti se provode i na vanjskim i u unutarnjim prostorima uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Osim toga, projekt ima odobrenje od HZJZ da djeca mogu nesmetano provoditi program i miješati se u skupinama kao što su to radili u nastavku sportskih natjecanja u kojima većina djece sudjeluje. Za sada su u projekt uključena samo djeca od 1. do 8. razreda.

IMA MJESTA ZA NAPREDAK

– Ovaj projekt je nastavak provođenja dva vrlo uspješna programa od strane HŠSS-a, a to su univerzalna sportska škola i vježbaonica koji se provode u osnovnim i srednjim školama. Univerzalna sportska škola od 1. do 4. razreda, a vježbaonica od 5. do 8. razreda te u srednjim školama. To su programi gdje se svi učenici mogu uključiti u tjelesnu aktivnost besplatno, a provode je nastavnici tjelesne i zdravstvene kulture zaposleni u školama kojima je Savez osigurao plaću. Tako je i nastala ideja o provođenju ovog projekta “Sportski praznici”. Vjerujem da je ovo početak vrlo uspješnog projekta koji će iz godine u godinu biti sve uspješniji i bolji, te da će se razmišljati o tome da se provodi na više lokacija, u više središta, pa i u srednjim školama. Ovo je prva godina, a odaziv djece je jako dobar. Svi su zadovoljni, i roditelji i djeca i kineziolozi – naglasila je Dora Međimorec.

A na pitanje ima li Virovitica i općenito naša županija dobrih sportaša među mladima i bave li se mladi dovoljno sportom, Ivan je zadovoljno rekao:

– Prošlo ljeto radio sam s djecom u sportskom kampu u Poreču, tri godine sam radio u Zagrebu, a bio sam i u Bjelovaru, radio sam s djecom raznih uzrasta, prošao više mjesta u Hrvatskoj i mogu reći da naša djeca vole sport, dosta se njime bave i imamo mnogo talentiranih mladih. U školskom sportu jednako su uključeni i djevojčice i dječaci, čime smo posebno zadovoljni jer želimo osvijestiti ravnopravnost spolova u svim sportovima te pokušavamo promijeniti rodne stereotipe – kaže Ivan.

– Mjesta za napredak naravno još ima. Neki sportovi još nedostaju ili uvjeti da se oni pokrenu. Primjerice, nedostaju bazeni, atletska staza, ali i još neki sportovi koji bi se mogli pokrenuti da se stvore uvjeti za to – zaključila je Dora Međimorec.

Zahvaljujući ovom projektu “Sportski praznici” roditelji mogu biti sigurni da će im djeca za vrijeme praznika kvalitetno i organizirano provoditi slobodno vrijeme. Provođenjem unaprijed isplaniranih programskih aktivnosti ispunjava se svrha projekta, a to je cjelokupan fizički, kognitivni, kreativni, i emotivni razvoj djece u funkciji poboljšanja kvalitete života.

NIJE IM DOSADNO

A kakvi su dojmovi onih kojima je ovaj projekt i namijenjen, učenicima, saznali smo iz prve ruke.

-Ovdje nam je zaista lijepo. Učimo, družimo se i kvalitetno provodimo svoje vrijeme što će se na kraju pozitivno odraziti i na naše zdravlje. Sve su igre i vježbe zanimljive, a posebno su mi se svidjele “lovica”, “čučnjevi”, “poligon”, “vuk” i “križić-kružić” – rekle su nam djevojčice Maša i Magdalena.

S druge strane, dječacima su uglavnom omiljeni sportovi nogomet i rukomet, a to su nam potvrdili Tin i Jan. Tin se dosad nije aktivno bavio sportom, ali upravo ga je ovaj zanimljivi projekt potaknuo da zaigra nogomet pa će u budućnosti možda i postati član jednog od klubova s prostora VPŽ. S druge strane, Jan se “najvažnijom sporednom stvari na svijetu” bavi već šest godina, član je NK Virovitice do 11 godina starosti i nada se velikoj karijeri. Iako je stalno u treningu, rado se odazvao “Sportskim praznicima”.

(www.icv.hr, rkt, foto: T. Szabo)