Još danas pljuskovi i narančasto upozorenje pa stiže peti ovosezonski toplinski val

Nakon nestabilnog i promjenjivog perioda koji je obilježio vikend iza nas, još danas će nam „društvo“ praviti oblaci i povremena kiša ili pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Još će se danas na području Virovitičko-podravske županije skupiti 5-10 litara kiše po kvadratnom metru.

Od petka do danas je na području Virovitice pala gotovo ukupna mjesečna količina oborine. Palo je 73 litara kiše po kvadratnom metru, dok je mjesečni prosjek 77.3. Na području Virovitičko-podravske županije u navedenom periodu palo je 50-90 litara kiše.

Nakon kišne epizode koja je za poljoprivredne kulture došla u zadnji tren ili 5 do 12, stiže nam stabilnije, sunčanije, vruće i vrlo vruće, ali i neugodno sparno.

Tijekom utorka će još ponegdje postojati mogućnost za kratkotrajne nestabilnosti, više na istoku, manje na zapadu Virovitičko-podravske županije, osobito tijekom prijepodneva. Suho, gotovo vedro i postupno sve više neugodnije sparno i vruće vrijeme očekujemo od srijede te osobito u dane vikenda kada će ponegdje biti i vrlo vruće.

Jutarnje temperature zraka u danima pred nama očekujemo od 14°C do 18°C. Najviše dnevne od 26°C do 33°C ili koji stupanj više tijekom nedjelje. Vjetar sjevernih smjerova, tijekom vikenda u okretanju na južne i jugozapadne. UV – indeks od srijede do kraja tjedna vrlo visok.

