Koja je idealna temperatura za vožnju? Ne pretjerujte s hlađenjem, ali nemojte se voziti u sauni – opasno je!

S visokim temperaturama vozači će tražiti osvježenje u kabini vozila, ali nemojte pretjerivati. Nijedan ekstrem nije dobar, ni previsoka temperatura, a ni preniska. Ako je vani 30 stupnjeva, nemojte klima-uređaj namjestiti na, na primjer, 17 stupnjeva. To nije zdravo i dobro, pogotovo kada nakon duge vožnje izađete van u tropske uvjete. Njemački autoklub ADAC obično preporučuje temperature između 22 i 25 stupnjeva. Tako ćete u vožnji ostati fokusirani, piše Revija HAK.

Zrak ne usmjeravajte u glavu ili tijelo jer to može dovesti do upale sluznice. Usmjerite puhanje na vjetrobransko staklo. Potrošnja goriva s uključenom klimom raste do jedne litre goriva na 100 kilometara.

No, nemojte štedjeti. Čak i kad je u automobilu 27 stupnjeva, za upravljačem postaje stresno. Povećavaju se tjelesna temperatura i puls. To smanjuje sposobnost koncentracije i reagiranja. Ako temperatura poraste s 25 na 35 stupnjeva, rizik od nesreća povećava se za 20 posto. Tako bi bilo kao da vozite s 0,5 promila alkohola za volanom.

(revijahak.hr)