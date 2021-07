Nakon sjajnog koncerta u Slavonskom Brodu, Cecilija najavila izlazak svog trećeg albuma: Obradama starih pjesama unijela sam im novu energiju i udahnula život

Cecilija svojim modernim pristupom glazbi već dugi niz godina uspijeva sklopiti repertoar od pop, zabavnih i tradicionalnih pjesma te na taj način doprijeti do velikog broja obožavatelja svih generacija. Koncert u Slavonskom brodu na Poloju pokazao je Ceciliji i njenom timu da su na dobrom putu jer publika jednostavno pozdravlja ovakav sinergijski pristup glazbi koji isprepliće tradiciju i moderni stil. U sklopu tradicionalne manifestacije, Cecilija je održala koncert koji je privukao velik broj posjetitelja iz Slavonskog Broda, ali i iz ostalih gradova i mjesta. Oko pet tisuća ljudi pjevalo je i plesalo uz Ceciliju i “Pozitiv” ekipu gotovo tri sata i tako su Slavonci ponovno pokazali da su željni glazbenih događanja. Oduševljen je bila i Cecilija koja je nakon dulje vremenske pauze pred konačno nastupila pred brojnom publikom.

– Moram reći da sam presretna nastupom u Slavonskom Brodu, ne toliko zbog broja okupljenih ljudi već zbog činjenice da su ljudi sa mnom pjevali moj novi repertoar koji je isključivo osmišljen za zabavu i fantastičnu atmosferu. Pomno do posljednjeg detalja smo ga složili za show program kako bi se svi skupa oraspoložili. Nakon gotovo dvije godine koje smo svi zajedno proveli u svojevrsnom strahu uslijed ove nesretne pandemije, promijenila sam doslovno sve kako bi se okupljeni na mom nastupu sjajno zabavili i nakupili dobre i pozitivne energije- rekla je Cecilija

Sudeći prema reakcijama publike, još se jednom uspješno predstavila novim izričajem i repertoarom te je, prije svega, oduševila publiku.

– Da, ali moram vam reći da u odnosu na moje tamburaške koncerte kojih je bilo puno proteklih godina, a na kojima je bila zastupljena samo tamburaška glazba uz pokoji brzi ritam, u ovom novom programu je samo nekoliko pjesma tamburaškog zvuka i to moderniziranih i osvježenih. Ne mogu opisati koliko je meni osobno lakše pjevati u odnosu na tamburaške koncerte. Sve je lakše. Podignuti atmosferu i zabavu, napraviti pravi show i to mi je bio cilj. Iako moram reći kako je jako teško dva ili tri sata pjevati pjesme najbržeg mogućeg tempa, ritma i zahtjevnosti same pjesme, ali sve u svemu drago mi je što su publika i moji prijatelji prihvatili novu-staru Ceciliju. U proteklih nekoliko godina drastično sam rekonstruirala sebe sa žanrom pjesma na nastupima, ali i u medijima.

Publika vas prati, to mora puno značiti?

– Da istina, tada znate da je ono što radite dobro i to je ono što me usrećuje. Ne mora se svima sviđati, važna je većina i da se meni osobno sviđa to što radim. U samo desetak godina mijenjala sam se drastično tri-četiri puta od izvođača klasične tradicionalne glazbe, pa izlaskom albuma “Maska” i pjesme “Hoću lom” približila sam se pop tamburi i sevdahu. Sad sam zadržali samo najbolje iz tih godina. Nakon pjesme “Slavonija lijepa” koja je bila početak neke nove priče nakon koje su uslijedile pjesme povodom izlaska mog drugog albuma ”Bolje da se volimo”, “Hej mladosti”, “Mangup”, “Opa,opa”, na putu sam i prema trećem albumu koji će biti satkan isključivo od brzog ritma i divnih melodija poput pjesama koje sam ove godine obradila i objavila “Joj kumo joj”, “Zovem te zovem”, “Suzo jedina” i mnoge druge.

Ovo govori da će ubrzo svjetlo dana ugledati i vaš teći album?

– Da, i jako mu se veselim, jer sa obradama starih pjesma u koje sam unijela novu energiju i ponovno im udahnula život uspjela sam približiti autorima, tekstopscima i producentima moju viziju drugačije Cecilije. Sada mi se javljaju autori iz cijele regije sa fantastičnim pjesma brzog ritma, samo na temelju onoga što su čuli kroz mojih desetak obrada koje sam u ovoj godini objavila. Očekuje nas veliki broj nastupa ovog ljeta i jeseni i, ako Bog da da se ova epidemija ugasi, vjerujem da ćemo se vidjeti. Uskoro smo u Čepinskim Martincima 31.07, Vrbju 01.08, Novoj Kapeli 08.08, Novoj Raći 13.08, ma ima zaista još puno potvrđenih datuma, gradova i općina s kojima moja ekipa iz menagmenta dogovara nastupe. I evo na kraju pozivam sve da izađu na razne kulturne i druge organizirane programe i događaje, da se ljudi opuste i zabave, zaslužili smo svi zajedno, ali svakako pozivam sve i da poštujuu sve propisane mjere i čuvaju se nevolje. Svima prije svega želim puno sreće i dobro zdravlje – zaključila je Cecilija.

(www.icv.hr, vg)