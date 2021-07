Obitelj Brodjanac već 25 godina ima autopraonicu u Virovitici: Na njihov „makeover za automobile“ dolaze im klijenti iz cijele Hrvatske

Autopraonica Brodjanac, koja ove godine slavi 25. rođendan, otvorena je u Virovitici u lipnju 1996. godine. Obitelj Brodjanac, kao povratnici iz inozemstva, odlučili su se na taj korak i s godinama polako širili postojeće, ali i otvarali nove usluge pa je tako u sklopu autopraonice 2006. godine otvorena i vulkanizerska radionica.

– Moji su roditelji nakon dolaska iz Njemačke prvo razmišljali o otvaranju trgovine, ali na kraju je presudila druga opcija, gradnja autopraonice. Iskreno za to je trebalo i hrabrosti, čak mogu reći da je to bila jedna luda zamisao i nevjerojatan pothvat koji se na kraju, uz puno rada i truda, ipak isplatio – započinje priču sin Hrvoje povodom jubilarne 25-godišnjice rada autopraonice koja je danas prepoznatljiva ne samo u Virovitici i Virovitičko-podravskoj županiji, već i šire.

BOLJI NEGO IZ TVORNICE

Uz već standardne usluge vanjskog pranja, unutrašnjeg i kemijskog čišćenja te montažu i prodaju novih guma, poseban naglasak stavljamo na poliranje, tzv. car detailing. Sve „konce“ posla Hrvoje drži od 2010. godine kada je ušao u svijet detailinga vozila i svu svoju energiju usmjeravao upravo na to. O čemu je zapravo riječ?

Car detailing ili auto detailing naziv je koji se ne sreće baš često kod nas. Termin je to kojim se opisuje uređivanje automobila, ali na jednoj sasvim novoj razini. Oni koji sam postupak ne poznaju dovoljno reći će vam kako se samo radi o nekom previše modernom nazivu za obično čišćenje automobila, ali istina je ipak puno drugačija, kompliciranija i prije svega bolja od toga.

Razni noviteti najčešće u Hrvatsku sporije dolaze nego u drugim dijelovima svijeta, prije svega zbog određene doze skeptičnosti. Kao i mnoge druge stvari, i car detailing s vremenom se pojavio u ovoj virovitičkoj autopraonici. Riječ je o procesu koji se može nazvati kozmetičkim uređenjem automobila, ali s ciljem da mu se promijeni i poboljša izgled koji je dobio u tvornici. Stoga nećemo pogriješiti ako kažemo da se zapravo radi o umjetnosti više nego o mehaničarskom poslu te je potrebno iskombinirati i napraviti niz različitih čimbenika kako bi se dobio savršen rezultat koji će zadovoljiti i samog majstora i vlasnika vozila. On se prakticira i na novim vozilima kojima se iz različitih razloga želi poboljšati izgled. I laiku je jasno kako se tu ne mogu koristiti obična sredstva za čišćenja već ona koja su znatno kvalitetnija i daju trajnije rezultate.

JEDAN OD TRI U HRVATSKOJ KOJI IMA SONAXOV CERTIFIKAT

– Proces poliranja ovisi o samom automobilu i oštećenju, ali u prosjeku traje od tri do četiri dana. Ako je premaz keramički, može potrajati i do pet dana. To je optimalno vrijeme da se kompletan posao odradi baš onako kako treba. Detailing možemo podijeliti u nekoliko faza, a keramički premaz ide u dva sloja. Nakon završenog posla vlasnik automobila dobiva trogodišnju garanciju od svjetski poznatog brenda Sonax s mojim potpisom – objašnjava Hrvoje.

A kako je počela suradnja s njemačkim Sonaxom, inače obiteljskom tvrtkom i pionirom u razvoju i proizvodnji preparata za njegu automobila još davne 1950. godine.

– U posljednjih 11 godina usavršavao sam svoj rad koji je prepoznao ovaj svjetski poznati brend, koji me ujedno i popratio svojim certifikatima i stavio 2021. godine na svoju Sonax listu Authorized Detailer. Riječ je o unikatnom certifikatu. Inače, u Hrvatskoj se razni certifikati mogu dobiti vrlo jednostavno, odnosno tako da kupite određen broj proizvoda od neke tvrtke i ona vas za to nagradi certifikatom. Ovdje je priča malo drugačija. Sonax svoje klijente prati godinama, a potrebno je ispuniti i brojne, ne baš jednostavne uvjete. Koliko je teško doći do certifikata najbolje govori podatak da u Hrvatskoj samo tri osobe koje se bave ovim poslom imaju Sonaxov certifikat i ja sam jedan od njih, a ta će brojka, po svemu sudeći, ostati ista i u narednom razdoblju. Imao sam prilike posjetiti brojne seminare i tesati vještinu u radu s njihovim trenerima koji su povremeno iz Njemačke dolazili u Zagreb – ponosno ističe Hrvoje.

VEĆA VRIJEDNOST

Na kraju će se mnogi zapitati vrijedi li car detailing uloženog novca?

– Kada ga jednom isprobate, vjerojatno ćete se sami uvjeriti kako itekako vrijedi i svake uložene lipe. Mnogi vlasnici limenih ljubimaca tek nakon što prođu ovaj proces shvate da su se do sada zadovoljavali tek polučistim automobilom. Car detailingom se povećava i vrijednost automobila prilikom njegove prodaje – ističe Brodjanac.

U ovih 25 godina rada bilo je i uspona i padova, jako dobrih i ponekad loših trenutaka, ali njihovim osluškivanjem potreba klijenata i uvođenjem novih usluga u skladu sa suvremenim potrebama i stalnim profesionalnim usavršavanjima postali su prepoznatljivi u svim dijelovima Virovitičko-podravske županije, ali i šire.

– Moj je posao uglavnom usmjeren na detailing, a u autopraonici je zaposleno još dvoje djelatnika, Nikolina i Josip, čiji se posao uglavnom bazira na vanjskom i unutrašnjem čišćenju automobila. Josip je ovdje zaposlen 25 godina, dakle od samih početaka i ovaj posao, što bi se reklo, poznaje u „dušu“. I svakako moram naglasiti da radimo po sistemu kvaliteta, a ne kvantiteta, što znači da ne idemo na količinu, već se želimo svakom automobilu maksimalno posvetiti kako bi vlasnik bio zadovoljan konačnim rezultatom – naglašava Brodjanac.

KLIJENT GA TESTIRAO

Bilo je i nekoliko zanimljivih situacija s kojima se Hrvoje susretao u posljednjih desetak godina.

– Imao sam prilike raditi detailing koji je bio skuplji od samog automobila. Vlasnik je htio da njegov limeni ljubimac bude kao nov i cijena mu pritom nije igrao veliku ulogu. Isto tako, jednom me prigodom nazvao čovjek iz Bjelovara, dogovorili smo termin i odjednom se u mojoj autopraonici pojavio automobil s ultra tvrdim lakom koji na sebi nije imao gotovo nikakva oštećenja. Auto je bio star nekoliko godina, ali izgledao je kao nov. Boja je bila nevjerojatno čvrsta i automobil je bio redovno održavan. Kada sam izvršio detaljnu analizu, nazvao sam čovjeka i objasnio mu kako na autu nije potreban gotovo nikakav zahvat. On se samo nasmijao i rekao kako je svjestan odličnog stanja svog automobila i kako je samo htio provjeriti hoću li mu uzeti novce – kaže Hrvoje, te naglašava kako je upravo ta situacija na kraju rezultirala uspješnom šestogodišnjom suradnjom.

Na početku priče o detailingu automobila bilo je puno skeptika, ali ovaj skroman i izuzetno pošten mladić svojim je predanim dugogodišnjim radom u poslu koji je naslijedio od svojih roditelja razbio mnoge predrasude.

– Ovaj obiteljski posao ne bi uspio bez svih naših djelatnika, stalnih klijenata, poslovnih partnera i dobavljača kojima i ovim putem iskreno zahvaljujem – zaključio je vlasnik autopraonice Brodjanac.

