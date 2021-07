Sjednica Županijske skupštine: Na aktualcu rasprava oko povećanja zaposlenosti te razvoja gospodarstva i poljoprivrede na području županije

Pod predsjedanjem predsjednika Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije Dinka Begovića održana je 1. sjednica županijske Skupštine Virovitičko-podravske županije. Vijećnici su tako danas (četvrtak) usvojili Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu, te su donijeli Odluku o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Virovitičko-podravske županije za 2020. godinu. Također, vijećnici su na današnjoj Skupštini usvojili i niz Izvješća o radu i Godišnjih izvještaja županijskih institucija za prošlu godinu. Sjednici su nazočili župan Igor Andrović sa zamjenicima Marijem Klementom i Igorom Pavkovićem, županijski pročelnici i predstavnici javnih ustanova i agencija.

Na aktualnom satu bilo je riječi o ublažavanju posljedica izrazito niskih temperatura i sušnih perioda, kao i o dugotrajnoj suši koja traje na našem području te o proglašenju prirodne nepogode.

– Ono što mi preventivno možemo napraviti i ono što radimo su već poznati naši sustavi navodnjavanja na području Virovitičko-podravske županije i upravo sada u ovom periodu se pokazalo koliko su ubiti oni nužno za sve one poljoprivrednike koji se misle ozbiljno baviti poljoprivredom kako sada tako i u svim narednim godinama. Vidimo da su ove vremenske prilike, odnosno neprilike, svake godine jednostavno neizvjesne i da smo svake godine, barem što se tiče suše, županija pogođena upravo takvim elementarnim nepogodama – rekao je župan Andrović te dodao kako su prema sadašnjim informacijama s terena štete vidljive i velike, posebno za proljetne kulture i svakako možemo očekivati proglašenje prirodne nepogode za većinu gradova i općina ako čak ne i za područje cijele Virovitičko-podravske županije.

Također, na aktualnom satu raspravljalo se o proračunskoj transparentnosti ove županije, kao i gradova i općina na njezinom području. Na području naše županije, koja je dobila ocjenu 5, jedan grad i 8 općina je dobilo ocjenu 5, jedan grad i tri općine ocjenu 4, a jedan grad i dvije općine ocjenu 3, iznijela je pročelnica Službe za financije VPŽ Ankica Garaj te istaknula:

– Već nekoliko godina na stranicama Virovitičko-podravske županije postoji aplikacija otvoreni proračun Virovitičko-podravske županije koju smo u suradnji sa Zajednicom županija kreirale sve županije. Vrlo interesantna pitanja vezana uz sam proračun, plan, svaki rebalans i kad završimo odnosno usvojimo proračun tu je izvršenje za svaku godinu, vrlo zanimljivi grafički prikazi. Išli smo na ono nešto najbitnije pa građani koji nisu do sad kliknuli mogu to vidjeti na našim stranicama, a sve je to bilo u cilju što transparentnijih podataka – napomenula je pročelnica Garaj.

Borisa Ćaleta – Cara (HSU) ispred Koalicije DP-MOST-HSU- SU- ZELENA LISTA ovoga puta zanimalo je koje su to konkretne mjere i programi kojima će povećati zaposlenost, kao i županijski BDP, kako dodatno razviti prerađivačku industriju te podići i unaprijediti poljoprivredu, ribarstvo i šumarstvo u predstojeće četiri godine mandata.

– Što se tiče razvoja gospodarstva i poljoprivrede na području Virovitičko-podravske županije vi dobro znate što je u domeni županije. Grad ili općina obično rade to tako da osiguraju poduzetničku infrastrukturu, odnosno poduzetničke zone, da ih opreme kroz razne fondove Europske unije i da pripreme te prostore za poduzetnike, domaće ili strane koji će doći otvarati tvornice, proizvodnju i samim time i raditi na stvaranju novih radnih mjesta. Ako govorimo o poljoprivredi nabrajao sam ovdje sustave navodnjavanja na koje smo se mi kao županija mogli aplicirati i stvoriti te preduvjete da bi naši poljoprivrednici upravo u ovakvim vremenima imali što bolje uvjete za razvoj poljoprivrede. Isto tako otvorili smo nedavno i Tehnološko-inovacijski centar, dakle još jednu potpornu instituciju putem koje ćemo pomoći našim poljoprivrednicima koji se bave pčelarstvom i uzgojem ljekovitog bilja, a isto tako i našim vinogradarima i vinarima.

Završili smo i siranu odnosno centar za razvoj i istraživanje u mljekarstvu i očekujemo da će uskoro i taj centar proraditi koji će pomoći našim stočarima, našim mljekarima iako od ideje do realizacije je prošlo puno godina, a imao već sada zainteresirane poduzetnike koji bi upravljali tom siranom i ja vjerujem da će to uskoro biti u pogonu i da će se prije svega zaposliti ljudi koji su s područja grada Virovitice, Virovitičko-podravske županije, a i da će se sirovina odnosno mlijeko uzimati upravo od naših stočara. Poduzetnički inkubatori također još jedan od poduzetničke infrastrukture s kojima pomažemo našim poduzetnicima početnicima da razviju svoje firme, da krenu u poduzetništvo. Do sada kroz četiri poduzetnička inkubatora je osnovano otprilike 70-ak novih tvrtki i tako mi također razvijamo gospodarstvo i pridonosimo razvoju odnosno povećanju zapošljavanja. Isto tako imamo i drvni centar kompetencija koji je na usluzi drvnoj industriji, koji također zapošljava određeni broj ljudi, ali koji prije svega je tu kao potporna institucija da pomogne drvnoj industriji i da drvna industrija sa svojim proizvodima bude što konkurentnija na području naše županije – rekao je između ostalog Andrović.

Marijan Čop (HSPD) ispred Koalicije Most Nezavisni prozvao je vlast jer je, kako kaže, Virovitičko-podravska županija i dalje županija s najnižim plaćama, ima više umirovljenika nego radnika, i što ima najviše iseljenika prema broju stanovnika. Također, Čop je pitao zašto je virovitička bolnica u dugovima kao i sama županija.

– Vi opet govorite ovdje o nekim statističkim podacima koje nam niste nikad pokazali. Odakle vama da je najviše iseljenih iz naše županije? Ja bih volio vidjeti taj podatak da je točan pa ću ga ja i sam iznijeti ovdje i reći pred svima da je to tako. Govorite o podacima koje nitko nikad nije vidio. Gdje piše da je po broju stanovnika najviše iseljeno iz Virovitičko-podravske županije? To nisam nigdje vidio. Što se tiče bolnica, nije samo u dugovima i problemima bolnica u Virovitičko-podravskoj županiji nego sve bolnice, opće bolnice s područja cijele Hrvatske. Za to nije kriva Županija niti Uprava bolnice, već sustav koji treba od korijenja, što se tiče općih bolnica, mijenjati. Jer ovo kako sada ide to neće dugo ići, to ne funkcionira da vi dobijete limit koji vam može pokriti samo plaće zaposlenika, a gdje su ostali troškovi za lijekove, za režije itd. – naglasio je župan Andrović.

(www.icv.hr, žđl, Foto: K. Toplak)