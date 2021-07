Pravni savjeti: U nekim situacijama možete podijeliti krivnju sudarite li se s vozilom koje pretječe preko pune crte!

Prometni propisi krše se masovno, uporno i dosljedno, da tome nije tako ne bismo se svako toliko zgražali nad teškim prometnim nesrećama, smrtno stradalima i borbi za život teško ozlijeđenih. Vozači su svjesni i educirani da znaju što je dopušteno a što ne. Zabranjen je prolazak na crveno, ali morate za svoje dobro biti spremni da će neki vozač ipak ući u raskrižje na vaše zeleno i „razbiti“ vas. Teško da će ikoga posve utješiti spoznaja da on nije kriv ni odgovoran ako je takav sraz rezultirao primjerice smrću suputnika u vozilu.

Tako je otprilike i sa punom crtom, piše Revija HAK. Gotovo od prvog sata u autoškoli objašnjavali su vam kako je pretjecanje preko pune linije zabranjeno. Doista jest! Međutim, to ne znači da ne trebate očekivati da se neki vozači neće upustiti u pretjecanje preko pune unatoč zabrani, da neće uletjeti u škare, da se neće sudariti s vama koji pravi i zdravi vozite po propisu!

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Puna uzdužna crta, ne nalazi se ona na prometnicama tek tako, omaškom nekog radnika kojem se iz puke komocije i lijenosti nije dalo odizati kist s podloge pa je vukao punu crtu, iako njoj na tom mjestu po vašoj slobodnoj procjeni nije mjesto. Iza prometne signalizacije u koju se ubrajaju i crte, stoje i elaborati i inženjerija, a i strojevi. Ne postavlja se to i ne crta po osobnom nahođenju nekog ličioca, znate i sami.

Vozači skloniji čitanju zakonskih odredaba znaju se požaliti kako nigdje u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama nisu našli da je zabranjeno pretjecanje preko pune crte. Gledaju u odredbu koja definira kad je pretjecanje zabranjeno i tu ni slova o zabrani preko pune crte nema. Niti se ne spominje! Nisu stvari uvijek jednostavne kad je čitanje propisa u pitanju. Ponekad je potrebno zaviriti u više njih i tek se onda može shvatiti što je pisac htio reći. Valja virnuti i u Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama.

U članku 12. Zakona o sigurnosti prometa na cestama jasno piše, onako općenito i generalno, da su se sudionici u prometu dužni držati ograničenja, zabrana i obaveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova. Sudionik u prometu koji postupi protivno tome, kaznit će se novčanom kaznom od 500 kuna. Sitniš, u stvari kad čovjek to usporedi s iznosima drugih novčanih kazni iz istog zakona, a posljedica nepridržavanja prometnog znaka može biti „mrtva glava“ i to doslovno. Znači ako ništa drugo, netko ovlašten vam može reći da ne postupate sukladno prometnom znaku. Samo da se obznani jasno i nedvosmisleno, pod prometnim znakovima podrazumijevaju se, to izričito piše, i oznake na kolniku i drugim površinama! Pune uzdužne crte na kolniku označavaju zabranu prelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja po toj crti! Piše tako u čl. 58. Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. Ponovimo, zabrana, zabrana prelaska preko te crte i kretanja po toj crti vozilom! Isprekidane crte označavaju prestanak zabrane prelaska vozila preko te crte ili zabranu kretanja vozila po toj crti! Razlika je očita! Ukoliko ste nakanili prelaziti vozilom preko pune crte čekajte do isprekidanosti!

Sad kada je riješeno pitanje gdje što piše i kolika je kazna, vratimo se temi svih tema što ako ipak! To što je zabranjeno prelaziti preko pune crte, ne znači da to drugi ne čine! Spoznaja da se propisi i zabrane od drugih vozača krše, izuzetno je bitna kod prometnih nesreća. Budimo iskreni, od vas se zapravo traži da pri vožnji vodite računa o drugim vozačima, osobito onima koji krše zabrane! Očekuje se da vi očekujete kršenje propisa drugih vozača i da to pravodobno predvidite i još pravodobnije reagirate na adekvatan način. Čini se komplicirano, ali zapravo nije. Sigurno ste tisuću puta čuli od prekaljenih vozača kako oni u vožnji nikada ne paze na sebe, nego samo na druge! To bi vam bilo to! Ukratko! Sudska praksa uvijek pruža i više nego egzaktne primjere koji vam u tili čas otvore oči i sve učine jasnim.

U situaciji gdje vozač jednog vozila poduzima radnju pretjecanja unatoč punoj crti na kolniku i unatoč činjenici da je riječ o nepropisnom pretjecanju kad se približavao raskrižju, sud utvrđuje da je vozač drugog vozila doprinio nastanku štete s 20 posto jer je neposredno prije početka skretanja ulijevo mogao u lijevom bočnom retrovizoru vidjeti vozilo u pretjecanju, Županijski sud u Zadru u presudi Gž-636/2020-2 od 1. srpnja 2020. potvrdio je prvostupanjsku odluku s takvim utvrđenjem.

Znači unatoč činjenici što je jedno vozilo neosporno bilo nepropisnom u pretjecanju preko pune crte i još pri približavanju raskrižju, dakle na mjestu gdje je pretjecanje zabranjeno, vozač drugog vozila bio je dužan pogledom u retrovizor provjeriti pretječe li ga tko. Budući to nije učinio, doprinio je nastanku štete s 20 posto. Očekujte kršenje prometnih propisa i kad im se najmanje nadate.

Očito je, permanentno treba biti na oprezu, imati oči na leđima i biti spreman da će drugi vozači, unatoč zabranama i kaznama, kršiti prometne propise. Očekujte to i budite spremni na pravovremenu i odgovarajuću reakciju. Ne očekujte da će drugi poštivati prometne propise, da neće prolaziti na crveno, da neće pretjecati na nedozvoljenim mjestima, da vam neće izletjeti u raskrižju iako vi imate pravo prednosti. Očekujte najgore i od srca se nadajte da ćete proći na najbolji mogući način.

(revijahak.hr)