Pred nama treći ovosezonski val, evo kada će biti vrhunac, temperature će se približiti 40°C

Vrhunac toplinskog vala očekujemo tijekom četvrtka. Kada ćemo se približiti 40°C. Pred nama je vrlo vjerojatno najtopliji dan tijekom srpnja u povijesti službenih mjerenja. Najtopliji dan tijekom srpnja na području Virovitice od 38,3°C izmjeren je 18. srpnja 2007. godine. Meteorološki podaci za Viroviticu u bazi DHMZ-a postoje od 1951. godine. Nakon najsušnijeg lipnja u povijesti mjerenja, srpanj bi mogao biti obilježen kao najtopliji.

U treći ovosezonski toplinski val „ulazimo“ od sutra. A vrhunac toplinskog vala očekujemo tijekom četvrtka. Od petka te u dane vikenda očekujemo nestabilniji i promjenjiviji vremenski period. Temperature zraka u blagom padu. Na žalost nakon zagrijavanja kojeg očekujemo u danima pred nama. Od petka uz dolazak vlažnijeg i hladnijeg zraka po visini, imat ćemo izraženije atmosferske razvoje, koji će ponegdje biti praćeni tučom ili izraženijim grmljavinskim nevremenom. Gdje, kada i koliko izraženo teško je reći.

Tijekom četvrtka ćemo znati više. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 19°C do 23°C ili koji stupanj više tijekom četvrtka i petka. Najviše dnevne od 30°C u dane vikenda do 38°C ili koji stupanj više tijekom četvrtka. Južni i jugozapadni vjetar, će u dane vikenda zamijeniti sjeverni i sjeverozapadni. UV- indeks do petka vrlo visok, u dane vikenda umjeren i visok. Ako je vjerovati izračunima numeričkih prognostičkih modela, u nastavku srpnja mala je vjerojatnost ovako „paklene“ vrijednosti dnevnih maksimalnih temperatura zraka koje očekujemo tijekom četvrtka. Ipak, ljeto traje i trajat će, kako izgleda…

