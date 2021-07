Predstavljen novi vizualni i komunikacijski identitet destinacije Slavonija i Podravina te Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije

U Centru za posjetitelje Dvorac Janković u Suhopolju danas (srijeda) predstavljen je novi vizualni i komunikacijski identitet destinacije Slavonija i Podravina te Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije.

Kao inspiracija za novi identitet autorima Pro media group, poslužilo je okruženje Virovitičko-podravske županije. Prema riječima kreativnog direktora Igora Škunce, na terenu su zatekli neočekivane i izuzetno zanimljive sadržaje te je tu nastala komunikacijska poruka “neočekivano”.

– Sam logotip i znak nekakav je suvremeniji izričaj koji dobro održava poziciju županije koja je ustvari suvremena i neočekivano zanimljivija nego što možda ljudi imaju percepciju da je. On ustvari predstavlja administrativne obrise, prikazane kao godove od drveta, koji predstavljaju život, trajnost i tradiciju, ili trenutak kada kapljica padne u vodu – objasnio je I. Škunca, dodavši da je znak, prvi puta u Hrvatskoj, izrađen u “responsive tehnologiji”, odnosno prilagodljiv je različitim platformama i uređajima.

Neočekivano nadahnjujuća, neočekivano zadivljujuća, neočekivano zelena – samo su neki od epiteta kojima će se turistima prezentirati mogućnosti koje mogu doživjeti u Virovitičko-podravskoj županiji.

– Do sada smo svoj vizualni identitet komunicirali samo kao Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, a s obzirom na ovoliko novih sadržaja, s obzirom na to da je destinacija stasala već duže vrijeme koristimo zapravo i taj slogan da smo mi i Slavonija i Podravina što definitivno jesmo, to je jedno veliko bogatstvo. Odlučili smo da je “neočekivano” u ovom trenutku najbolji komunikacijski koncept – rekla je direktorica županijske Turističke zajednice Martina Jakelić.

Zadovoljan smjerom novog turističkog identiteta županije je i župan Igor Andrović.

– Novi novi vizualni identitet je jednostavan, moderan, a opet je u njemu sve rečeno. Da se u našoj županiji mogu naći i brda, i rijeke, i voda, i drvo, zelenilo. Na tome ćemo graditi budućnost turizma u našoj županiji. Htjeli smo naglasiti da smo županija koja se sastoji od Slavonije i od Podravine, ali i da smo neočekivani. I sami smo imali prilike puno puta čuti od gostiju koji su došli, koji su bili po prvi puta u županiji, da nisu očekivali sve ono što su vidjeli, da nisu očekivali toliko kulturne i prirodne baštine, toliko zelenila. Zato ćemo ovaj slogan “neočekivano” sigurno koristiti u svim daljnjim mogućnostima, u svim daljnjim spektrima razvoja našeg turizma – naglasio je župan Igor Andrović.

(www.icv.hr, ml; foto: K. Toplak, M. Lukačić)