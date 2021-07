PROMO Nova studija: potpuni prelazak na BAT-ov glo™ ima sličan utjecaj na biomarkere pušača kao i prestanak pušenja

Novo istraživanje objavljeno u The Journal of Internal and Emergency Medicine daje prvi stvarni dokaz da pušači koji pređu s cigareta isključivo na BAT-ov proizvod za grijanje duhana, mogu značajno smanjiti izloženost određenim štetnim tvarima i indikatorima potencijalne štetnosti za zdravlje, u usporedbi s nastavkom pušenja.

Rezultati istraživanja, zabilježeni tijekom 6 mjeseci u 12-mjesečnoj studiji, su pokazali da je potpuni prelazak na BAT-ov proizvod za grijanje duhana rezultirao statistički značajnim promjenama u nizu biomarkera izloženosti (BoE) i indikatora potencijalne štete, poznatim kao „biomarkeri potencijalne štete“ (BoPH) , a u usporedbi s nastavkom pušenja.

Kod osoba koje su koristile BAT-ov proizvod za grijanje duhana, za većinu biomarkera koji su mjereni u studiji, ustanovljena su smanjenja slična onima kao i kod osoba koje su potpuno prestale pušiti.

–Ovo su uzbudljivi rezultati jer nam omogućuju da shvatimo potencijal smanjenog rizika koji može imati potpuni prelazak na gloTM. Studija pokazuje da pušači koji prijeđu na gloTM mogu smanjiti svoju izloženost određenim štetnim tvarima, što smanjuje rizik od razvoja određenih bolesti povezanih s pušenjem.*

-Značajno smanjenje BoPH vrijednosti, koje se može usporediti s potpunim prestankom pušenja, vrlo je ohrabrujuće i pruža daljnju znanstvenu podlogu da BAT-ov proizvod za grijanje duhana pridonosi konceptu smanjenja štete, te na taj način podupire našu ambiciju da ostvarimo A Better TomorrowTM smanjenjem utjecaja našeg poslovanja na zdravlje- rekao je dr. David O’Reilly, direktor znanstvenih istraživanja BAT-a.

Na temelju izmjerenih toksina kod glo TM korisnika rezultati u studiji su pokazali:

Značajno smanjenje biomarkera za rizik od raka pluća

Značajno smanjenje broja bijelih krvnih stanica, upalnog biljega koji ukazuje na rizik od kardiovaskularnih bolesti i drugih bolesti povezanih s pušenjem

Poboljšanje HDL kolesterola povezano sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti

Poboljšanja u dva ključna pokazatelja zdravlja pluća

Poboljšanje u ključnom pokazatelju oksidativnog stresa, procesa koji se javlja u nekoliko bolesti povezanih s pušenjem, poput kardiovaskularnih bolesti i hipertenzije.

O STUDIJI

Sudionici ove jednogodišnje studije bili su nasumično odabrani pušači sa sjedištem u Velikoj Britaniji u dobi od 23 do 55 godina, dobrog općeg zdravstvenog stanja, koji su ili prestali ili htjeli prestati pušiti. Pušači koji nisu namjeravali prestati bili su raspoređeni u grupe na način da su ili nastavili pušiti cigarete ili su prešli na upotrebu samo BAT-ovog proizvoda za grijanje duhana, dok su pušači koji su naznačili da žele prestati pušiti dobili zamjensku nikotinsku terapiju i pristup savjetniku za prestanak pušenja. Također je uključena skupina nepušača koja je djelovala kao kontrolna skupina i koja je nastavila ne koristiti nikakve duhanske ili nikotinske proizvode.

Ova je studija osmišljena kako bi istražila potencijal smanjenja rizika prilikom korištenja gloTM u realnim uvjetima, a ne u kontroliranom okruženju. Jedina intervencija bila je mjesečna posjeta klinici gdje su sudionicima uzorkovani krv, urin te su vršena razna druga mjerenja. Uzorci su testirani na „biomarkere izloženosti“ (na odabrane štetne sastojke cigaretnog dima) i „biomarkere potencijalne štete“. Osim toga, kako bi se osigurala usklađenost, skupini korisnika BAT-ovog proizvoda za grijanje duhana i skupini koja je prestala pušiti, vršena su mjerenja biomarkera CEVal, koji pokazaje da li je bilo koji od sudionika za vrijeme istraživanja koristio cigarete.

Studija će biti nastavljena do kraja 2021. godine i utvrdit će zadržava li se smanjena izloženost štetnim tvarima i biomarkerima potencijalne štete tijekom cijelog trajanja jednogodišnje studije.

O BAT-u

BAT je vodeća kompanija koja proizvodi više kategorija robe široke potrošnje, osnovana 1902. godine. Naša je svrha izgraditi A Better Tomorrow™ (Bolje sutra) smanjenjem utjecaja našeg poslovanja na zdravstvo što podrazumijeva:

obvezu da ćemo odraslim potrošačima pružiti široku paletu manje rizičnih proizvoda

transparentno komuniciranje da klasične cigarete predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, a jedini način da se ti rizici izbjegnu je nikad ne započeti ili potpuno prekinuti pušenje

poticanje pušača da se u potpunosti prebace na alternativne proizvode sa znanstveno potkrijepljenim dokazima o smanjenom riziku*

praćenje i dijeljenje napretka naše transformacije.

Kompanija je najavila cilj povećanja broja svojih potrošača negorivih proizvoda na 50 milijuna do 2030 .; i ostvarenje najmanje 5 milijardi funti prihoda od novih kategorija u 2025.

*Temeljeno na skupu dokaza dobivenih znanstvenim istraživanjem i uz pretpostavku potpunog prestanka pušenja cigareta. Ovi proizvodi nisu bez rizika i izazivaju ovisnost. (PROMO BAT)