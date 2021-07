Šesti budući stanar IT parka je osječka tvrtka Orqa: Njihove naočale za pilote dronova koristi američka vojska i policija

Osječka tvrtka Orqa šesti je budući stanar Poduzetničke zone IT parka koja je potpisala ugovor s Gradom Osijekom, a koja će na tom području graditi svoj objekt vrijedan milijun eura.

Sinoć je na Trgu Vatroslava Lisinkog predstavila svoj proizvod FPV One (pogled iz prvog lica) naočale i demonstrirala ih u noćnoj vožnji dronom. Gradonačelnik Ivan Radić i njegov zamjenik Dragan Vulin također su isprobali tehnologiju Orqe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

– Orqa ima urede u nekim metropolama u Europi, a odlučila je raditi i dalje u Osijeku. Stasali su u Poduzetničkom inkubatoru, a sada su se odlučili preseliti u IT park. Očekujem da će i preostale tri parcele biti ubrzo popunjene i nastaviti širiti IT scenu na ponos Osijeka. Orqa ima vrhunski proizvod, a kada ste najbolji u bilo čemu u svom gradu, to je odlično, u Hrvatskoj još bolje, a kada ste najbolji u svijetu, onda se samo možete ponositi time – rekao je Radić.

Vulin je rekao kako sve izgleda futuristički te je posebno pohvalio Orqa tim i istaknuo ponos što se to događa u Osijeku.

– Kada iz Osijeka imamo tvrtku koja proizvodi u svojoj kategoriji nešto najbolje na svijetu, onda to doista nije mala stvar- rekao je Vulin.

I on i Radić noćnu vožnju dronom opisali su kao novo i neprocijenjivo iskustvo.

O nastanku tvtke govorio je Tomislav Krolo, glavni operativni direktor Orqe, rekavši kako su prije tri godine krenuli sa samo troje zaposlenih, a sada ih ima 50. S početnih deset milijuna kuna, koje su ostvarili putem mađarskog investicijskog fonda, započeli su razvijati proizvod, te ostvarili svjetski uspjeh. Sada je u planu gradnja zgrade s rokom od četiri godine i nastavak razvoja proizvoda na kojima rade.

Pojasnio je detalje o njihovom najprodavanijem proizvodu, a riječ je o naočalama za pilote dronova, FPV1 (First Person View) ili “pogled iz prvog lica”.

– Naočale stvaraju osjećaj da se pilot drona nalazi u njegovu kokpitu, dok je on ustvari na zemlji i ima pogled s drone koji je u zraku, pojasnio je Krolo.

Već sada osječki izum Orqe koriste američka vojska i policija, a česti su kupci i tvrtke koje nadgledaju velike sustave naftovoda ili dalekovoda.

Prema riječima glavnog izvršnog direktora Orqe Srđana Kovačevića do sada je prodano nekoliko tisuća primjeraka FPV1 naočala, a one se mogu kupiti u 50 država.

Najavio je i kako će posao nastaviti novim rješenjima na području javne sigurnosti i upravljanja krizama, ali uskoro na novoj adresi, u IT parku na više od 1.200 četvornih metara poslovnog prostora.

(www.icv.hr, tj)