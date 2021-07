Što učiniti kada vas blokiraju na parkiralištu? Budite oprezni, svu štetu ćete platiti – vi!

Nepropisno parkiranje drugog vozila može u vašem životu rezultirati lavinom neželjenih pojava, sve jednom gorom od druge! Domino efekt prije nego ste okom trepnuli. Ne misli se pri tom na fizički obračun praćen teškim riječima! To bi bilo ipak previše, ali nije da se ne događa!

Ne možete izaći s parkirališta jer vas je netko zagradio! Mrtav, hladan stao kao da je jedini na svijetu! Vama tlak raste, mrak pada na oči, slutite probleme! Prvo ćete upitati u obližnjem kafiću, dućanu, dvorištu zna li netko čije je vozilo i je li vlasnik u blizini, pa da se to na brzinu riješi. Nakon toga sukladno običajnom nepisanom pravilu, upotrijebit ćete vjerojatno zvučni signal. Prvo nježno, a onda grubo i uporno. Leći na trubu! Ništa! Sigurno ćete zatim, ako već niste, početi kipjeti u sebi, osobito ako vam se negdje žuri! U pravilu slijedi pokušaj da se ipak nekako sami iščupate s tog parkinga, manevriranjem, penjanjem preko rubnika, možda čak i preko zelene površine. Pazite! Jer kad ne ide, ne ide, ma kako vi vješt vozač bili! Što je najgore što možete učiniti? Nema gore nego da nepropisno parkirano vozilo očešete, odnosno udarite blago u njega i otiđete bez imalo grižnje savjesti, bez ostavljanja podataka, budući bolje nije ni zaslužio! Neka nauči što znači nepropisno parkirati i nekoga zagraditi!

To je točka s koje često nema povratka, s koje se priča s lošim ishodom po vas, zavrti u tili čas. Možda nitko u blizini ne zna gdje je vozač nepropisno parkiranog vozila u tom trenutku, ali kako to obično biva, sigurno će biti preko nekoliko očevidaca koji će uredno znati da ste upravo vi s tom i tom registarskom oznakom očešali nepropisno parkirano vozilo, kad se njegov vozač konačno pojavi! Osim toga sad se sve snima, kamere svugdje i od svuda vrebaju! On će dakako o tome obavijestiti policiju, a vi ćete biti onaj koji je uzrokovao prometnu nesreću i nanio štetu drugom vozilu. I ne samo to, vi ćete biti krivi i odgovorni za napuštanje mjesta nesreće bez ostavljanja podataka drugom vozaču! To nije mala stvar ni mala kazna jer se u čl. 176. st. 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama lijepo propisuje: „Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se vozač ako drugom sudioniku u prometnoj nesreći ili osobi vlasniku oštećenog vozila ili druge stvari ne ostavi svoje podatke ili ne popuni Europsko izvješće i napusti mjesto prometne nesreće“. I ne samo to jer će se vozaču koji je proglašen krivim za prekršaj iz maloprije spomenutog stavka 5. članka 176. izreći se zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje šest mjeseci. I za kraj, treba dodati kako se: „vozaču motornog vozila u evidenciju upisuju tri negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz čl. 176. st. 5, piše Revija HAK.

A što je s njegovim nepropisnim parkiranjem? Što je s činjenicom da vas je zagradio? Najkraće rečeno, to što je netko nepropisno parkirao, ne daje vama pravo da mu očešete vozilo, prouzročite prometnu nesreću i napustite mjesto nesreće bez ostavljanja osobnih podataka i naravno, trebate mu nadoknaditi štetu! Nemojte slučajno, ma ni zabunom, pred policijom ili svjedocima reći da ste to učinili namjerno i da bolje nije ni zaslužio! Neka mu, tako mu i treba, namjerno sam ga i svjesno! Osiguravatelji predviđaju gubitak prava iz auto osiguranja ako je šteta uzrokovana namjerno! Pregrizite jezik ne spominjite, nikako izgovoriti da ste baš iz inata namjerno očešali nepropisno parkirani automobil, pa neka se taj netko jednom za sva vremena nauči redu!

Sve u vama, krivcu bjesni! Što je s njegovim nepropisnim parkiranjem, ponavlja se pitanje? Zbog njega se čitava priča zakotrljala. On je isključivi uzrok ukupnog kaosa. Što se tiče njegovog nepropisnog parkiranja, nemojte brinuti, njemu će vjerojatno biti izrečena kazna zbog nepropisnog parkiranja, a sve drugo past će na vaša leđa. Prekršaji iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i naknada štete. Kako jedna nesreća nikad ne dolazi sama, može se dogoditi da još i napušete neke nedopuštene promile, pa će cirkus biti kompletan.

Upravo se takvim spletom okolnosti pozabavila sudska praksa, koja je u konačnici i dala odgovor na pitanje: „a što ste trebali učiniti kad vas je netko zagradio“ i zbog njega se nije moglo „proći“. Županijski sud u Zadru u presudi Gž-266/2019-2 od 3. veljače 2019. u obrazloženju presude, redom navodi kako slijedi.

Nije sporno da je na licu mjesta naplaćena novčana kazna vozaču oštećenog vozila budući je povrijedio zakonsku odredbu koja regulira zabranu zaustavljanja ili parkiranja vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka..

Međutim, navedena okolnost ne isključuje odgovornost vozača koji je oštetio to nepropisno parkirano vozilo i ne mijenja na stvari činjenicu da je on usprkos tome što je uočio da je bilo “dosta knap mjesta” koje je imao prilikom izlaska, upravljajući vozilom, olako držeći da će uspješno izaći s parking mjesta, oštetio vozilo, a potom se udaljio s lica mjesta čime je onemogućio utvrditi točan položaj parkiranih vozila. Brzina njegova kretanja pri oštećenju nepropisno parkiranog vozila bila je minimalna, svega 3 km/h.

Nikako mu u prilog nije išla činjenica da je napustio lice mjesta bez da je utvrđivao oštećenja na nepropisno parkiranom vozilu ili svom vozilu, te da je bio pod utjecajem alkohola

Sud je utvrdio kako on nije adekvatno reagirao, a koje reagiranje se trebalo barem svesti na to da obavijesti nadležnu policijsku postaju zbog nepravilno parkiranog vozila koje mu je priječilo izlaz s parkirnog mjesta, kako to tvrdi. Osim toga kada je vidio da ima malo mjesta prije nego je ušao u vozilo tuženik je mogao procijeniti da se nalazi preblizu tog vozila te je mogao zaustaviti svoje vozilo na vrijeme, a što nije učinio, kako je to zaključio vještak.

Adekvatna reakcija? Sud kaže zovite policiju ako vas je zagradilo nepravilno parkirano vozilo! Pokušate li ipak sami izmigoljiti, stanite ako vidite da baš nikako ne ide! U protivnom, sve osim kazne za nepravilno parkiranje past će na vaša leđa.

(revijahak.hr)