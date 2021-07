Stožer predstavio nove mjere: Zabrana okupljanja na Jadranu za više od 50 osoba, a s Covid potvrdama do 1000

U Hrvatskoj broj novozaraženih u laganom porastu. Posebno se to odnosi na hrvatsku obalu pa se od ponedjeljka u četiri dalmatinske županije uvode nove epidemiološke mjere. Stožer apelira na građane da se cijepe i da se drže mjera kako ne bi došlo do porasta zaraženih. Članovi Stožera i novinari danas održavaju presicu bez maski jer se svi zadovoljili uvjeti, piše Večernji.hr.

U Hrvatskoj je zabilježeno 176 novih slučajeva zaraze. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da u odnosu na prošli tjedan imamo porast od 35 posto. Najniža incidencija je u Istarskoj županiji, a najviša u Zadarskoj županiji. Na listi zemalja EU smo na desetom mjestu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

– Zajedno smo 17 mjeseci, više manje poruke su slične, no ponovit ću. Od kraja četvrtog mjeseca smo upozoravali na pojavu novih sojeva, i to se dogodilo, delta soj je među nama. Nezahvalno je prognozirati što će biti dalje. Prolongiranje cijepljenje i nepridržavanje mjera put su u crveno, u odlazak turista, put u ugrozu zdravstvenog stanja – kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

– Virus je i dalje oko nas, opreza nikada dosta i to nam mora biti motiv da ne vjerujemo pisanju nekih proroka i teoretičarima zavjere, vjerujmo struci, znanstvenicima, medicini koja nas je spasila od brojnih pogibeljnih bolesti – kazao je Beroš i kazao je cjepivo tu te da su proširili su cijepljenje na sve.

Delta soj preuzima primat

– Ono što nije neočekivano je da imamo delta ljeto, delta preuzima primat, oko 70 posto svih inficiranih ovisno o državama su infekcije delta varijantom. Možda i veći postotak od toga. I preko 80 posto možemo očekivati. Oko 20 posto je alfa varijanta. Inficirani su sada mlađa populacija koja putuje, koja posjećuje masovna okupljanja i to je definirano kao najveći rizik. Mlađa populacija nije dala veći broj hospitalizacija, no u opasnosti su oni stariji od 55, oni s komorbiditetima, i poruka je da se oni koji nisu moraju što prije cijepiti – kazala je Alemka Markotić.

Upozoravaju se i oni koji su cijepljeni drugom dozom, stariji koji su bolesni i moraju se i dalje pridržavati mjera, kazala je Markotić.

Nema novih cjepiva koja bi od EMA-e dobila odobrenje, a radi se i na razvoju lijekova.

– Veliki napori se usmjeravaju, i Moderna će dobiti odobrenje za cijepljenje do 12 godina – kazala je.

– Važno je da se svi cijepe, a oni cijepljeni i bolesni moraju paziti da ne dolaze u rizične situacije. Ako ćemo dobit auto dobit ćemo vozačku, to nam ne daje pravo da vozimo nekontrolirano, ista je priča i s cjepivom – kazala je.

Nove mjere

Uvode se mjere za područje svih županija na hrvatskoj obali.

Zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 50 osoba, osim ako se radi o javnom okupljanju na kojem se nalaze samo osobe s EU covid potvrdama i neće sudjelovati više od 1000 osoba, a za isto su nadležni CZ lokalne samouprave.

Javna događanja, okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 24 sata. Održavanje privatnih svečanosti i okupljanja svih vrsta, uključujući i svadbene svečanosti, dopušteno je uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, ako na svadbenim svečanostima nije više od 15 osoba. Više od toga moguće je samo uz Covid potvrde.

Organizatori događaja moraju najkasnije 7 dana prije održavanja poslati namjeru održavanja lokalnom stožeru te zatražiti prethodnu suglasnost. Nadležni stožer je obvezan donijeti odluku u 2 dana i dostaviti je županijskom stožeru koji također mora donijeti odluku u 2 dana. Ako se dva stožera ne mogu složiti oko ispunjenja uvjeta takvog događaja ili okupljanja onda konačnu odluku donosi Nacionalni stožer.

Mjere će biti na snazi do 15. kolovoza, a vrijede od ponedjeljka 26. srpnja.

– Ovo je zapravo pooštravanje aktivnosti onih koji provode kontrole, sva javna okupljanaj od 50 do 1000 moraju biti kontrolirana i tražit će se Covud potvrde, no ostavili smo mogućnost da se napravi i epidemiološki okvir za neka događanja gdje bi se okupilo više ljudi. Suglasnost za to je na Nacionalnom stožeru – kazao je ministar Davor Božinović.

– Cijeli Jadran pleše između narančaste i crvene boje na karti ECDC-a – kazao je Božinović.

Ukidanje mjera na jesen?

– Velika Britanija je postigla jedan od najboljih rezultata kada se govori o procjepljivanju najstarijeg stanovništva i možda su procijenili da idu u tom smjeru. Svi će drugi moći popratiti tu situaciju i vidjeti koji su efekti popuštanja tih mjera. Mi pratimo sve, moramo voditi računa kako se razvija pandemija u svijetu. U ovom trenutku samo da bude jasno, ako su jasne, koliko je cijepljenja dostavljeno Africi, onda ispada da je Vlada za naše potrebe osigurala više nego što stoji na raspolaganju Africi. Mi moramo na ovo gledati i lokalno i globalno. Kao što ste vidjeli fokusirat se na to da učinimo sve da nastavimo turističku sezonu. Ovo je nešto o čemu će se razgovarati na jesen. U ovom trenutku ja barem nemam ništa konkretnije ponuditi kao odgovor – kazao je Božinović.

– Ako bi eksperiment uspio sigurno bi to bila dobra vijest ne samo za Hrvatsku nego i cijeli svijet. Mi jedan od elementarni uvjet nismo ispunili, oni imaju veliku procijepljenost stanovništva, posebno onih koji su teško bolesni – dodao je ministar.

– Kada spekuliramo, ako bi se to pokazalo učinkovito onda bi to bio pokazatelj svima skeptičnima da se cijepe – kazao je.

Cijepljenje trećom dozom

– Vrlo je vjerojatno da će se početi cijepiti trećom dozom, neke zemlje su počele, mogu vam spomenuti Tursku i Mađarsku. To je najčešće kod kineskog cjepiva. Jučer sam saznao da i Mađarska ide u to. Kada ćemo početi cijepiti s trećom dozom nitko to ne zna. To je pitanje na koje znanost treba dati odgovor, vrlo je vjerojatno da će se ići no ne zna se kada – kazao je Capak.

Markotić je kazala da se i na razini EU također raspravlja o tome i da nitko ne zna i nema studija koje bi kazale treba li se sada cijepiti ili ne trećom dozom.

– Prate se sve studije. Nema podataka da se sada treba cijepiti trećom dozom – dodala je Markotić. Kazala je da će se i u nove generacije cjepiva uzimati u obzir i delta varijanta.

– Nitko ne zna kako će se situacija razvijati u sljedećih nekoliko tjedana. Zbog toga ćemo biti na strani da se donose odluke koje su izbalansirane. Naravno da se epidemija može završiti ako nitko u mjesec dana u svijetu ne izađe van iz svojih stanova. Mi ćemo nastojati biti racionalni. Zato je potaknut rad lokalnih stožera, mi ne možemo znati što se gdje održava. Dolaze nam turisti i imamo jednu specifičnu situaciju – kazao je Božinović

Cijepljenje u ljekarnama

– Mi se prilagođavamo novim izaovima, a s HLJK-om našli smo rješenje. Željeli smo da to bude riješeno. Očekujemo da oni u roku dva tjedna definiraju timove. Sve će to biti izkomunicirano na vrijeme, a mi smo našli pravni okvir – kazao je Beroš te je zahvalio HLJK na trudu. Capak je rekao da će HZJZ educirati osobe koje će cijepiti u ljekarnama.

(vecernji.hr)