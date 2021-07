Svetom misom proslavljen blagdan Svete Ane u Rezovcu

U virovitičkom prigradskom naselju Rezovcu svečanom svetom misom proslavljen je blagdan zaštitnice mjesta Svete Ane. Od ove godine, na inicijativu pape Franje, blagdan svetih Joakima i Ane slavi se i kao Svjetski dan djedova i baka u spomen na Isusove baku i djeda svete Joakima i Anu roditelje Isusove majke. Svečan misno slavlje predvodio je župnik velečasni Ivica Šoh.

-Ljudi sve polažu na tjelesno zdravlje, daju za njega i posljednji novčić. Međutim jednako bi se trebali brinuti i za svoje duhovno zdravlje. Pri tome je najbitnija iskrena vjera u Boga. On će nam uvijek pomoć kada je to najpotrebnije u mjeri koliko je to za nas potrebno– između ostalog u propovijedi je naglasio velečasni Šoh.

Na sam blagdan Svete Ane u ponedjeljak, 26. srpnja u kapeli svete Ane u Rezovcu sveta misa će biti u 9 sati i 30 minuta, a predvodit će ju župnik Župe blaženog Alojzija Stepinca iz Milanovca velečasni Josip Homjak. Nakon mise vjernici će s kipom svete Ane u procesiji obići kapelicu.

(www.icv.hr, mš)