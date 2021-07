Svi putevi nedjeljom vode na buvljak u Virovitici: Nema igle ni lokomotive, ali ima sve ostalo

Na buvljaku ili kako ga neki još zovu svaštarnica ili sajmište, zna se da ima sve „od igle do lokomotive“. Kažu to i za ovaj u Virovitici, iako tu nismo vidjeli iglu, a još manje lokomotivu. No zato ima svega drugoga: raznih dijelova za motorna vozila, starina, suvenira, bicikala, vrtnih strojeva i alata, tekstila, pa čak i ukusnog voća i povrća.

Sve to mogu razgledati posjetitelji nedjeljom u lijepom prirodnom ambijentu, na prostoru bivše vojarne, točnije u blizini Veleučilišta u Virovitici. Ponukani time, ali i činjenicom da se sada može parkirati i u unutrašnjem prostoru, na parkingu Veleučilišta, što uvelike olakšava pristup sajmu, posebno onima koji zbog zdravstvenih problema ne mogu pješačiti, navratili smo na sajam i mi.

DOBRA REAKCIJA KUPACA

Rukovoditelju Gradske tržnice i virovitičkog buvljaka Tomislavu Biondiću glavni cilj je posjetiteljima što bolje približiti ponudu, ali i pružiti mogućnost zarade svima koji prodaju na sajmu.

– Ponukani dobrom posjećenošću, ali i reakcijom kupaca i trgovaca namjera nam je ponuditi još više raznih mogućnosti. Jedna od njih je i ovaj veliki parking ispred škole, pa svi oni koji dođu ranije, mogu se ovdje parkirati. Gledajući unatrag, sjećam se da je u početku postojala određena nevjerica kod nekih naših građana, u smislu kako će sve to izgledati, hoće li biti dovoljno posjećeno i hoće li se uopće uspjeti održati. No, nakon nekoliko godina rada, možemo sa zadovoljstvom ustvrditi da je ideja o osnivanju ovog sajma bila više nego dobra – rekao nam je Tomislav Biondić.

Prošetali smo malo buvljakom kako bismo razgovarali s ljudima, ali možda nešto i pronašli za sebe. Jedan od onih koji ima bogatu ponudu svaštarija i koji je na sajmu od samih početaka je, između ostalih, i trgovac Borislav Mušić iz Garešnice.

– Ovdje sam već starosjedilac, a tijekom tih tri-četiri godine dolazaka već sam na pola i Virovitičanin – kroz smijeh nam je rekao Borislav, koji je ispred sebe poredao pravo bogatstvo raznog alata i rezervnih dijelova.

KAO NOVO

Jedan od njegovih stalnih posjetitelja i kupaca, a danas i njegov prijatelj Franjo Štimac iz Virovitice rekao nam je da ne prođe nedjelja, a da se ne pojavi na sajmu.

– Razloga za to ima više nego nekoliko. Naravno da mi je osnovni šetnja i druženje s ljudima, ali isto tako ne manje važan razlog je i što se ovdje može kupiti mnogo toga po puno nižim cijenama. Neki su proizvodi ovdje čak tri puta jeftiniji. Iako su ovdje uglavnom polovne stvari, iz vlastitog iskustva mogu reći da su dobro očuvane i funkcionalne, kao nove. Uglavnom kupujem alat i više sam nego zadovoljan. Dosta toga radim po kući i uvijek mi dobro dođe potrošni materijal poput poneke rezne šajbe koja je ovdje duplo jeftinija nego u trgovini. Ovdje je kupim za tri kune – rekao nam je Franjo Štimac, tipičan primjer zadovoljnog kupca.

Išli smo dalje i susreli Branka Đurišića iz Špišić Bukovice, koji je pred sebe nametao sve i sva. Od automobilskih guma, metalne galanterije, igračaka, odjeće, do TV prijamnika i hladnjaka. Čini nam se da nedostaju samo „rezanci s makom“ i stroj za njih.

NEDJELJNA „ZELENA“ PONUDA

– Svaka roba nađe svog kupca, a puno stvari koje nam više ne trebaju, mogu dobro poslužiti onima kojima su potrebne. To je dobro znana priča, koja je ujedno i glavni razlog zašto sajmovi ovakve vrste nastaju i ostaju – rekao nam je ovaj mudri „veteran“ virovitičkog buvljaka Branko Đurišić.

Za sve one koji se žele malo osvježiti ukusnim voćem, ali i odnijeti nešto od svježeg domaćeg povrća za nedjeljnu salatu, tu su i naši OPG-ovi. U prolasku su nam zamirisale domaće breskve, jabuke, krastavci, paprika, rajčica. Teško je proći bez zaustavljanja. Dobar potez nedjeljom, pogotovo ako se subotom nije uspjelo kupiti sve za ručak.

– Eto, to ti je mala nedjeljna zelena tržnica – rekao nam je jedan od OPG-ovaca Draško Mađerčić.

– Drago nam je da našim kupcima možemo prodati kvalitetno domaće voće i povrće. Očito i oni vole domaće jer smo već za nepunih pola sata prodali oko 10 kilograma breskvi. Tek sam drugi put ovdje, ali dolazit ću sve dok ne ostanem bez „materijala“. Vidim ovo kao dobar način da se u ovo teško vrijeme za poljoprivrednika proda kvalitetan domaći proizvod domaćem kupcu – smatra naš sugovornik.

Odmah do njega je i njegov kolega, voćar i povrtlar iz Virovitice, umirovljeni hrvatski branitelj i invalid Domovinskog rata Stjepan Štiks koji također dijeli mišljenje svojeg kolege.

– Buvljak je odlična ideja, a kupci su zaista zainteresirani i, što je najvažnije, zadovoljni. Zbog situacije s mrazom počeli smo uz voće proizvoditi i povrće, uz pomoć EU sredstava, pa sada imamo i papriku, rajčicu, krumpir, bijeli luk i još mnogo toga. Ljudi vole domaće i uvijek nešto kupe. Ima i onih koji nisu ništa kupili na buvljaku pa kažu: „Ajd daj mi kilu paprike da ne idem doma praznih ruku“ – kroz smijeh nam je rekao Stjepan Štiks iz Virovitice.

Kao i mnogima, i nama je u ruke dao nekoliko breskvi, „da se osvježimo“ dok hodamo buvljakom.

A on je specifičan i po još nečemu. Nađete li nešto za sebe, prodavači će vas uvijek procijeniti – ovdje se može cjenkati pa se lako za male novce kući ponese i više od planiranog. Posjetitelji koje srećemo razgledavaju, isprobavaju, ispituju. Neki su ovdje svake nedjelje, neki su ciljano došli po samo jedan ili dva predmeta. No, i jedni i drugi poručuju da se posjet ovom „mikeškom sajmu“ i te kako isplati. Ako već ne odete ruku punih polovnih svaštarija, ovdje ćete zasigurno sresti mnoge poznanike, a možda i one koje dugo niste vidjeli, prisjetit ćete se djetinjstva kroz predmete koje ste možda i sami nekoć imali u kućanstvu. Vrijedi doći i istražiti ponudu, jer kako nam redovni „sajmaši“ kažu, svi putevi nedjeljom jednostavno vode na – buvljak! (www.icv.hr, bs)