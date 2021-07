U Hrvatsku stigao najnapredniji kombaj: Uskoro će se u potpunosti promijeniti način žetve

Potpuno novo razvijeni kombajn, spoj najmodernijeg dizajna i napredne tehnologije, koji će uskoro u potpunosti promijeniti način žetve, stigao je na baranjska polja.

Žetva pšenice u punom je jeku, a zahvaljujući inovativnom kombajnu odvija se bržim tempom od uobičajenog.

– Prvi puta je u Hrvatsku došao takav kombajn, to je Massey Ferguson Ideal 8T sa gusjenicama. To je aksijalni kombajn s dva rotora koji su najduži na tržištu, do pet metara dužine s najvećim područjem ovršavanja, tako da samog rasipa praktički nema. S jačinom od 550 KS, hederom 10,7 metara, spremnikom za žitarice od 17.500 litara i pražnjenjem sanduka od 205 litara u sekundi, doista je impresivnih karakteristika i mogućnosti– pojasnio je Dario Domović, prodajni savjetnik osječke tvrtke Top Agro specijalizirane za nabavku poljoprivrednih strojeva i mehanizacije.

– Heder je duplo veće širine zahvata, usporedi li se s ostalim kombajnima, a veća mu je i brzima kretanja. U radu je to sedam do devet kilometara na sat što je impresivno u odnosu na heder s kojim radi. To sve znači da utječe na brzinu skidanja žitarica s polja pa drastično skraćuje trajanje žetve- dodaje Domović.

Prema njegovim riječima, kombajn je velike vrijednosti, a osim kupovine može ga se uzeti i u najam. Svi oni koji se odluče za takav kombajn, ubuduće će posao obavljati s lakoćom.

(www.icv.hr, tj)