U OBŽ pet novopozitivnih: Počinje masovno cijepljenje drugom dozom

Za područje Osječko-baranjske županije u zadnja 24 sata obrađeno je 308 uzoraka od kojih je pet bilo pozitivno na koronavirus. Na bolničkom liječenju i dalje je jedna osobe oboljela od Covida-19, smještena u Općoj županijskoj bolnici Našice, dok u KBC-u Osijek nema hospitaliziranih pacijenata oboljelih od koronavirusa.Trenutno se u samoizolaciji na području Osječko-baranjske županije nalazi 461 osoba.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije poziva sve osobe koje su cijepljene prvom dozom (Pfizer) na cjepnim punktovima Osijek-Gradski vrt, Osijek-Zrinjevac, Čepin, Našice, Đakovo, Beli Manastir, Valpovo 12. i 13. lipnja, da se odazovu na cijepljenje drugom dozom cjepiva ovaj vikend 24. i 25. lipnja. Potrebno je doći u istom terminu kada je primljena prva doza cjepiva kako bi se izbjegle gužve i duže vrijeme čekanja u redu.

U Osijeku će se cijepljenje provoditi u Dvorani Gradski vrt, Ulica Kneza Trpimira 23, u subotu (24.srpnja) od 8 do 13 sati, te od 14 do 19 sati, te u nedjelju (25. srpnja) također od 8 do 13 i od 14 do 19 sati.

Drugi osječki punkt bit će u Sportskoj dvorani Zrinjevac, Ulica Adama Reisnera 46A, a cijepljenje će se provoditi također tijekom vikenda prema istom vremenskom rasporedu koji vrijedi za Gradski vrt.

Cijepljenje II. dozom organizirano je i na drugim županijskim punktovima. Tako će se u Čepinu svi oni koji su primili prvu dozu, moći cijepiti II. dozom u Hrvatskom domu, Kralja Zvonimira 105. U Našicama je za to osigurana OŠ Dora Pejačević (dvorana), Augusta Cesarca 18, dok će se u Đakovu cijepljenje provoditi u Gradskoj dvorani Matije Gupca 13, a u Belom Manastiru u Nastavno sportskoj dvorani, Školska 3. Na svim punktovima u OBŽ cijepljenje će se provoditi u subotu (24. srpnja) od 8 do 13 sati i od 14 do 19 sati, te u nedjelju (25. srpnja) također prema istom vremenskom rasporedu kao prethodnog dana.

Cijepljenje prvom dozom cjepiva bit će organizirano na više lokacija tijekom idućeg tjedna.

