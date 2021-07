U Osijeku se nastavlja sa saniranjem šteta nakon nevremena: Do sada ispumpano oko 40-tak podruma, bit će ih još, ali liste čekanja nema

U Osijeku se i danas (ponedjeljak) nastavlja sa sanacijom posljedica nevremena i obilnih oborina koje je zahvatilo grad. U subotu poslijepodne palo je oko 90 litara kiše po četvornome metru, a u nedjelju dodatnih 40. Kanalizacijski sustav nije mogao primiti toliku količinu oborina te su poplavili podvožnjaci, prometnice i podrumi, a jak je vjetar lomio krošnje i bacao grane.

Najviše posla imali su vatrogasci, a na terenu je bilo 300 ljudi s 50 vozila.

– Najveća nam je intervencija bila u subotu, još prije same kiše, gdje smo u Ulici Matije Gupca uklanjali limeni krov koji je odletio sa zgrade u Donjem gradu, a zatim su uslijedili pozivi o poplavljenim podrumima. Samo do 20 sati smo imali barem 50 intervencija. Uz brojne privatne kuće imali smo niz složenih intervencija poput one u podrumu Medicinske škol gdje se nalazi laboratorij, podrum u Ugostiteljsko-turističkoj školi, Hotelu Waldinger, stablo koje je palo na tramvajski vod, a čak smo imali i dvije požarne intervencije kuća. Ne znamo za sada točan broj, ali do sada je sigurno ispumpano 30-40 podruma, a na žalost bit će ih još iako lista čekanja za sada nema – rekao je za medije operativni dežurni Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka Franjo Junušić.

Prema njegovim riječima najznačajnije intervencije su bile danas na Akademiji za umjetnost i kulturu u sklopu sveučilišnog Kampusa te u Osnovnoj školi Franje Krežme.

Tijekom nevremena dolazilo je i do privremenog prekida u opskrbi električnom energijom, u pojedinim dijelovima grada, ali su djelatnici HEP-a brzom intervencijom otklonili kvar.

Pune ruke posla danas imaju i djelatnici gradske komunalne tvrtke Unikom čije su sve jedinice na terenu.

– Tijekom vikenda smo odrađivali kolnike i nogostupe. Danas prvenstveno rješavamo kolektivna stanovanja, zatim parkove, a onda i ostale dijelove grada za koje nam građani i brojne službe javljaju. U kontaktu smo ponajprije sa službom 112, a mogu nam se i izravno javiti sugrađani telefonski na broj 031/274-403, poslati e-mail na info@unikom.hr ili nam se javiti putem Facebook stranice Unikom Osijek – istaknuo je voditelj komunikacija Unikoma Vjeran Marijašević.

(www.icv.hr, tj)