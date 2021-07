U Voćinu održana početna konferencija projekta „Za budućnost općine Voćin“

U Voćinu je danas (srijeda) održana početna konferencija u okviru projekta „Za budućnost općine Voćin“ koju provodi Općina u partnerstvu s Dječjim vrtićem „Jelenko“ iz Voćina u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda“. Konferencija je održana u prostorijama Općine Voćin, a na njoj su osim roditelja i djece nazočili i načelnik općine Voćin Predrag Filić, voditeljica projekta Petra Miholančan, te ravnateljica Dječjeg vrtića Jelenko Marica Bičanić Krupa.

– Ovaj projekt vrijedan oko 433.000 kuna kojeg financira EU, omogućit će desetoro djeci slabijeg socijalno ekonomskog stanja da u iduće dvije godine pohađaju vrtić bez naknade, a sredstva koja su za istu namjenu dosad njihovi roditelji utrošili, bit će im refundirana – rekla je voditeljica projekta Petra Miholančan.

Svrha je da se poveća stopa sudjelovanja djece u vrtićkom obrazovanju te uključenost u program vrtića. Na taj način smanjuje se i rizik od siromaštva, ranog napuštanja školovanja i socijalna isključenost, rekla je Petra Miholančan.

Pohađanje Dječjeg vrtića je vrlo važno i može znatno utjecati na razvoj djeteta, napomenula je tom prigodom ravnateljica Dječjeg vrtića Jelenko iz Voćina Marica Bičanić Krupa.

– U vrtiću djeca stječu razne kompetencije, kako socijalne vezane uz pripremu za odlazak u školu, a isto tako vrtić je najbolje i najsigurnije mjesto u kojem djeca imaju smještaj, tako da roditelji ne moraju brinuti za ono vrijeme kada nisu u mogućnosti biti s njima – napomenula je ravnateljica Marica Bičanić Krupa.

-Briga Općine Voćin za djecu najmlađe dobi je već poslovična jer Voćin je najmlađa općina u RH, ali i općina s najvećim natalitetom u VPŽ – rekao je tom prigodom načelnik općine Predrag Filić, podsjetivši da osim u Voćinu, od prošle godine djeluje i Dječji vrtić u naselju Ćeralije.

– Fokus svih naših politika su upravo mladi, od svoje najranije dobi, pa sve do one osnovnoškolske, srednjoškolske, ali i fakultetske dobi. Tim povodom proširili smo vrtić u Voćinu, otvorili vrtić u Ćeralijama, a nastavit ćemo tako i dalje. Ove godine ćemo projektirati i jaslice kako bi taj cijeli razvojni život djece bio pokriven od najmlađeg doba do njihove punoljetnosti. Osim osnovne škole, od ove godine u Voćinu djeluje i glazbena škola, matične Glazbene škole u Slatini. Isto tako moram napomenuti da osim sufinanciranja vrtića od 90 posto ukupnog iznosa, Općina Voćin sufinancira i prijevoz učenika u Srednju školu u Slatini, kao i stipendiranje studenata na pohađanju njihovih fakulteta. Dakle, pratimo ih do njihove samostalnosti kada trebaju sazreti da rade svoj posao i osnivaju svoju obitelj – napomenuo je načelnik Općine Voćin Predrag Filić.

