VINILIJA Rezervirajte svoje prodajno mjesto na sajmu gramofonskih ploča, CD-ova i kazeta

Vinilija, deseto izdanje sajma gramofonskih ploča, CD-ova i kazeta, održat će se u petak i subotu, 9. i 10. srpnja na Zrinskome trgu u Koprivnici, i to uz Fest jazza. Točnije, sajam će se u petak odvijati od 17 do 22 sata, a u subotu od 9 do 22 sata – piše ePodravina

Dvodnevna, ljetna Vinilija vraća se nakon pauze zbog koronavirusa.

– Usprkos spomenutim nedaćama interes za ploče i dalje ne jenjava, ni u svijetu ni kod nas. Dapače, pločoljubaca je sve više, i neka ih je, pozdrav i dobrodošlica svima! Uz kupce i znatiželjnike, posebno pozdravljamo drage prijatelje, kolekcionare i izlagače, koji će, osim iz Koprivnice, doći iz Bjelovara, Čakovca, Varaždina, Virovitice, Ferdinandovca, Zagreba… Dobrodošli džezeri i džezisti, rokeri i bluzeri, hiphoperi i reperi, i svi ljubitelji svekolike glazbe da zajedno uveličamo ovu svetkovinu jazza i gramofonske ploče – poručuju organizatori Fest jazz i Šareni dućan.

Prijave i rezervacije prodajnog mjesta u Šarenom dućanu, na 048/222-828 ili na e-mail: knjizara@sareni-ducan.hr

