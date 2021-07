Vlada definitivno uvodi obvezno cijepljenje ili potvrde za tri sektora i to prije jeseni

Vlada definitivno uvodi obvezno cijepljenje ili obvezu covid-potvrda za tri javna sektora – zdravstvo, obrazovanje i socijalu.

U Vladi su prelomili da će ići u smjeru nekih zemalja Europske unije koje su već krenule sa sličnim potezima. Pritisak na javni sektor kada je cijepljenje u pitanju tražili su i poduzetnici nakon što je postalo jasno da je premijer Andrej Plenković čvrsto odlučio da će potpore firmama uvjetovati cijepljenjem, odnosno covid-potvrdama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa...

Vlada sigurno ide u obvezno cijepljenje ili obvezne covid-potvrde za tri sektora, i to prije jeseni. Jutros nam je neslužbeno iz vladinih krugova potvrđeno da će vlada sigurno ići u obvezno cijepljenje ili u uvođenje obveze covid-potvrda u tri sektora, koja obuhvaćaju oko 180 tisuća ljudi, među kojima su liječnici, medicinske sestre, nastavnici, socijalni radnici…

No iz pouzdanih izvora u vladi doznali smo i da će se s uvođenjem obveze cijepljenja ili potvrda ići brzo, najranije već polovicom kolovoza, a najkasnije početkom rujna, piše Index.

Vlada ipak bliža covid-potvrdama

Kako doznaje Index, vlada je u ovom trenutku ipak bliža uvođenju obveze covid-potvrda, što bi značilo da bi se prihvaćali i negativni testovi i preboljenje koronavirusa u zadnjih šest mjeseci, no i dalje se vodi rasprava, pa je uvođenje obveze cijepljenja za zdravstvo, obrazovanje i socijalu još uvijek opcija.

Vladi preostaje s pravnicima definirati kakve bi se točno sankcije uvele za one koji neće imati covid-potvrde, ili za one koji se odbiju cijepljenje, ako ipak dođe do toga da cijepljenje za tri sektora postane obvezno.

Vladin plan za procjepljivanje

U vladi računaju da bi sa 180.000 ljudi kojima bi se uvela obveza cijepljenja ili covid-potvrda, čime bi ih se opet većinu posredno natjeralo na cijepljenje, i s još 70.000 do 90.000 zaposlenih u firmama koje primaju vladine potpore, došlo do 250.000 ljudi koji bi bili obuhvaćeni obveznim cijepljenjem ili obveznim covid-potvrdama. Oko polovice od tog broja ljudi je, može se pretpostaviti prema dostupnim statistikama, već cijepljeno, pa ovaj vladin plan neće znatno podići postotak procijepljenih, koji u ovom trenutku u Hrvatskoj iznosi gotovo 46 posto, kada govorimo o barem jednoj primljenoj dozi.

Ovo je očito vladina poruka i prvi korak u široj akciji procjepljivanja stanovništva, pri čemu bi veliku ulogu trebalo imati uvođenje obveze covid-potvrda u mnoge segmente života, čak i u trgovačke centre, čime će, računaju u vladi i Stožeru, s jedne strane potaknuti mnoge na cijepljenje, a s druge kontrolirati epidemiju u četvrtom valu.

Iz vlade smo već čuli najave da će se s covid-potvrdama ići i prema zaposlenima u javnom prijevozu i drugima koji su u svojim djelatnostima u kontaktu s većim brojem ljudi.

(index.hr)