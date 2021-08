2. ŽNL NAŠICE Lila nakon uvjerljive pobjede zasjela na prvo mjesto: Slavonija slavila u Šaptinovcima, bez pogodaka u Jelisavcu i Vukojevcima

Nogometaši Lile s dvije su sigurne pobjede zasjeli na prvo mjesto 2.ŽNL Našice. Nakon što su u prošlom kolu u gostima svladali Brezik s 3:0, pobjeda je stigla i u prvom domaćem susretu. Stradao je Šipovac rezultatom 5:1, te su tim porazom gosti nakon dva odigrana kola prikovani za dno tablice. Goran Potolovec doveo je Lilu vodstvo u osmoj minuti utakmice, a isti je igrač postigao i drugi pogodak na susretu u 35. minuti. Dodajmo kako je glavni sudac utakmice Duje Bužančić deset minuta prije drugog pogotka dosudio kazneni udarac za gostujuću momčad koji nije bio realiziran. Golijadu je u nastavku otvorio David Pleša svojim golom u 47. minuti, nastavio ju je Saša Klaban, dok je posljednji pogodak za domaću momčad postigao Mateo Ugljanac. Jedini strijelac za Šipovac u subotnjem susretu bio je Davor Antolović koji je poraz ublažio u posljednjoj minuti utakmice.

Efikasnu utakmicu s osam pogodaka odigrali su u Velimirovcu Croatija i Željezničar iz Markovca Našičkog. Da će biti tako nije se dalo naslutiti nakon prvog poluvremena kada se mreža tresla samo u jednom navratu, domaću momčad u prednost je doveo Mihael Flegar nakon 40. minuta igre. Tek što se krenulo s centra u nastavku, Luka Hlavati vratio je ravnotežu u susret, no ona nije dugo trajala. Dvije minute kasnije Denis Vuzem pogađa za 2:1, dok je u 57. minuti iz kaznenog udarca mrežu pogodio Davor Pavlović za dva gola prednosti. Nova dva brza pogotka vidjeli smo u 67. i 68. minuti, po jedan na svakoj strani. Za Željezničar se u strijelce upisao Tomislav Kolembus koji je smanjio na 3:2, a Ivan Markotić već u sljedećem napadu donosi nova dva pogotka prednosti Croatiji. Utakmicu je u 73. minuti riješio Marko Markotić koji je pogodio za 5:2, dok je konačan rezultat utakmice u posljednjoj minuti postavio Hrvoje Dudjak.

Slavonija iz Klokočevaca došla je do minimalne pobjede u nedjeljnom gostovanju kod Iskrice u Šaptinovcima. Milan Lončar našao je put do mreže Stjepana Prevolšeka u 11. minuti za prednost Slavonije, dok je do kraja prvog poluvremena, točnije u 39. minuti, izjednačio Matko Runje. U nastavku se igralo bez pogodaka sve do 80. minute, a tada je pobjedu gostima svojim zgoditkom osigurao Dino Gašparić. Slavonija je ovom pobjedom također na dvije pobjede iz dva odigrana susreta, dok je Iskrica uz već spomenuti Šipovac na začelju tablice bez bodova.

Čvrstu i zanimljivu utakmicu s osam žutih kartona i sedam pogodaka odigrali su u Nizi domaći Omladinac i Zoljan. Domaći sastav je golovima Denisa Ćosića i Lukasa Đurinskog imao vodstvo od 2:0 na poluvremenu, a kada je Đurinski na otvaranju drugog dijela povisio na 3:0, činilo se kako je utakmica riješena. Ivan Kovačević probudio je nadu u gostujućim redovima u 61. minuti kada je smanjio na 3:1, no ubrzo je Domagoj Devald još jednom vadio loptu iz mreže, strijelac za 4:1 bio je Kristijan Knežević. Leo Knežević, glavni djelitelj pravde na susretu, dosudio je kazneni udarac za Zoljan kojeg je u pogodak pretvorio Ivan Devald petnaest minuta prije kraja utakmice. Deset minuta ostalo je do kraja kada su se gosti vratili na samo jedan gol zaostatka, mrežu Čimbure pogodio je Marko Vuk-Mezak, no za potpuni povratak i preokret nije bilo snage. Susret je završio rezultatom 4:3 u korist Omladinca.

Zagorac je na gostovanju u Stipanovcima ispustio prednost od dva pogotka koju su stekli nakon prvih 45. minuta. Matija Bandić svladao je Feldija u 31., dok je drugi zgoditak pao u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Strijelac za 0:2 bio je Juraj Špehar. Mladost je prednost gostiju uspjela smanjiti u 68. minuti kada je mrežu pogodio Enmir Ključić, dok je bod domaćinu osigurao kapetan Domagoj Levačić u posljednjoj minuti utakmice.

Dodajmo kako su utakmice između Omladinca iz Vukojevaca i Brezika, te Vihora i Sloge iz Podgorača završile bez pogodaka.

Nakon dva kola Lila i Slavonija drže prva dva mjesta s šest osvojenih bodova, dok dva boda manje imaju Vihor, Zagorac 1952 i Mladost. Posljednja dva mjesta pripala su Iskrici i Šipovcu koji su ostali bez bodova na svom kontu.

(www.icv.hr, mra)